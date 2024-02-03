Hajatan Rakyat Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud di GBK Dihadiri Sekitar 250 Ribu Orang

250 ribu orang hadiri acara Hajatan Rakyat Konser Salam Metal di GBK (Foto: MPI)

JAKARTA - Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta dipenuhi oleh masyarakat yang memberikan dukungan total kepada pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kurang lebih, ada sekitar 250 ribu orang yang bergerak menuju ke acara Hajatan Rakyat, Konser Salam M3tal, 03 Menang Total,’

Rupanya tak hanya warga Jakarta saja yang datang, tapi ada juga juga warga Jawa Barat, Banten, dan berbagai provinsi lainnya di Indonesia.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menuturkan harapannya tentang acara hajatan rakyat ini bukan semata untuk Ganjar-Mahfud, tapi untuk rakyat Indonesia.

“Hajatan Rakyat adalah momen krusial untuk membangkitkan semangat kebersamaan dan semangat gotong royong untuk melangkah bersama menuju era baru Indonesia yang lebih baik,” ujar Arsjad.

Gerakan ratusan ribu rakyat ini terdiri atas unsur tokoh nasional, masyarakat sipil, buruh, akademisi, rohaniwan, budayawan, seniman, intelektual, pegiat demokrasi, politisi, purnawirawan TNI, Polri, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, Deputi TPN Karaniya Dharmasaputra mengatakan hari ini di GBK masyarakat akan melihat tokoh-tokoh yang dulunya mendukung Presiden Joko Widodo, berubah haluan mendukung Ganjar-Mahfud.

“Gerakan rakyat mendukung total Ganjar-Mahfud, tentu karena rakyat bisa melihat secara jelas siapa calon presiden yang berpihak kepada rakyat, yang masih memegang teguh etika dan moral,” jelas Karaniya.

“Gerakan rakyat yang massif ini juga mendapatkan suntikan energi dari mundurnya Prof Mahfud sebagai Menko Polhukam, diikuti tokoh-tokoh lain yang mundur dari posisi strategis di pemerintahan. Terakhir, kemarin ada Pak Ahok. Pernyataan kritik para guru besar dari universitas-universitas ternama terhadap berbagai tindakan inkonstitusional yang terjadi saat ini juga menjadi suntikan energi tersendiri,” lanjutnya.