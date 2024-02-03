Pakai Baju Adat di Konser Salam Metal, Rombongan Emak-Emak Optimis Ganjar Menang

JAKARTA - Ribuan massa pendukung Ganjar-Mahfud pun mulai meramaikan kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Sabtu (3/2/2024). Pasalnya, tepat hari ini, akan diadakan kampanye akbar sekaligus Konser Salam M3tal Menang Total Paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Adapun rombongan ibu-ibu yang begitu totalitas saat menghadiri Konser Salam Metal ini. Mereka adalah komunitas dari Indonesia Menari.

Saat ditemui, rombongan emak-emak dari Jabodetabek ini kompak mengenakan baju adat dari penjuru daerah di Indonesia. Ratna, ketua komunitas mengatakan mereka berniat mengenalkan pakaian adat Indonesia di momen pertemuan dengan Ganjar-Mahfud ini.

“Kami dari Indonesia Menari ingin menampilkan pakaian-pakain daerah yang dimiliki Indonesia, kami mendukung pak Ganjar dengan penampilan daerah ini,” ungkap Ratna.

Rombongan emak-emak pakai baju adat di Konser Salam Metal (Foto: Annastasya/MPI)

Beberapa pakaian yang dipakai para anggota Indonesia Menari ini berasal dari adat penjuru Indonesia. Mulai dari pakaian adat NTT, Bali, dan Toraja.

Ratna mengungkap mereka sudah mempersiapkan penampilan ini sejak jauh-jauh hari dan langsung mengenakan pakaian tersebut setelah tiba di GBK.

Ratna mengatakan nantinya mereka akan menyanyikan yel-yel spesial sebagai dukungan untuk Ganjar-Mahfud.

“Paling nanti kita menyanyikan yel-yel spesial untuk pak Ganjar dan pak Mahfud,” paparnya.