Marshel Widianto Merasa Kangen Rumah saat Menyantap Masakan Resto ala Rumahan

JAKARTA - Marshel Widianto merupakan salah satu artis Indonesia yang gemar untuk mencicipi berbagai macam kuliner. Tak sendiri, pria 27 tahun ini biasanya mengajak keluarga ataupun teman-temannya untuk menyantap hidangan di luar rumah.

Menariknya, suami dari Cesen eks JKT48 ini senang dengan makanan-makanan sederhana yang mirip seperti hidangan ala rumahan. Menurutnya, cita rasa makanan yang disajikan restoran, apalagi memiliki menu ala rumahan, mampu memperbaiki suasana hati.

BACA JUGA: Anak Kedua Marshel Widianto Lahir Prematur dan Terlilit Tali Pusar 2 Kali

“Jadi buat teman-teman semuanya, kalau kalian pengin makan dengan experience yang berbeda, kita bisa ngerasain benar-benar kayak di rumah, dan jarang banget ada di Jakarta apalagi di Bintaro,” ujar Marshel widianto saat mereview sebuah rumah makan bernama Omah Badok Bintaro.

“Kita bisa merasakan pengalaman dan makanan enak seperti di rumah,” sambungnya.

Marshel Widianto gemar makan di resto ala rumahan (Foto: Instagram/marshel_widianto)





Bukan hanya soal suasana hati, Marshel pun mengaku jika masakan rumahan yang disajikan restoran dapat membuatnya merasa kangen rumah. Selain itu, sebagai publik figur, bintang film Laundry Show ini ingin agar dirinya bisa sedikit banyak membantu menggerakkan roda ekonomi.

“Kalau kalian makan di sini, bukan hanya makan, tapi kalian membantu teman-teman yang cari makan juga. Karena banyak sekali orang yang bekerja di sini," paparnya.

"Jadi ketika kalian makan, kalian membantu mereka juga yang kerja di sini untuk keluarganya,” lanjutnya.