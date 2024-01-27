Anak Kedua Marshel Widianto Lahir Prematur dan Terlilit Tali Pusar 2 Kali

JAKARTA - Komika Marshel Widianto membagikan kabar bahagia mengenai kelahiran anak keduanya. Bayi laki-laki yang diberi nama Abellano Shaden Hartoyo Widianto lahir pada 24 Januari 2024 lalu. Kabar bahagia ini diumumkan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Marshel mengungkap bahwa anak keduanya itu terlahir secara prematur lantaran belum memasuki usia kehamilan 37 minggu. Marshel juga menjelaskan kondisi bayinya yang sempat terlilit tali pusar sebelum dilahirkan.

"Jujur ini anak kuat bangettt bersyukur bangett dia lahir di minggu ke 34 dengan posisi kelilit tali pusar 2 kali," ujar Marshel Widianto dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Sabtu (27/1/2024).

Sehingga, bayi tersebut harus menjalani perawatan intensif hingga harus memakai selang oksigen usai dilahirkan. Marshel baru mengumumkan soal kelahiran anaknya setelah kondisi putranya stabil.

Marshel Widianto lahir prematur dan terlilit tali pusar dua kali (Foto: Instagram/marshel_widianto)





"Kemarin sempat posting Story dan banyak yang nanya dan doain makasiii yaaa maaaf belum bisa jawab dm nya satu-satu karena baru hari ini anak kami bisa lepas dari oksigen di hidungnya… Ituu bener-bener legaaaaaa nyaaaa ampuuunn," sambungnya.

Melalui unggahan itu pula, Marshel menuliskan pesan cinta untuk sang istri, Cesen yang telah berjuang demi melahirkan putra kedua mereka.

"Mama nya jugaaa kuat bangett bener-bener beruntung Tuhan hadirkan mereka di hidup gue. Makasii yaa sayaang kuhh udah mau mengorbankan nyawa mu untuk penerus hidup kita," pungkasnya.

(van)