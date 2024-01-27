Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Kedua Marshel Widianto Lahir Prematur dan Terlilit Tali Pusar 2 Kali

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |08:05 WIB
Anak Kedua Marshel Widianto Lahir Prematur dan Terlilit Tali Pusar 2 Kali
Marshel Widianto lahir prematur dan terlilit tali pusar dua kali (Foto: Instagram/marshel_widianto)
A
A
A

JAKARTA - Komika Marshel Widianto membagikan kabar bahagia mengenai kelahiran anak keduanya. Bayi laki-laki yang diberi nama Abellano Shaden Hartoyo Widianto lahir pada 24 Januari 2024 lalu. Kabar bahagia ini diumumkan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Marshel mengungkap bahwa anak keduanya itu terlahir secara prematur lantaran belum memasuki usia kehamilan 37 minggu. Marshel juga menjelaskan kondisi bayinya yang sempat terlilit tali pusar sebelum dilahirkan.

"Jujur ini anak kuat bangettt bersyukur bangett dia lahir di minggu ke 34 dengan posisi kelilit tali pusar 2 kali," ujar Marshel Widianto dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Sabtu (27/1/2024).

Sehingga, bayi tersebut harus menjalani perawatan intensif hingga harus memakai selang oksigen usai dilahirkan. Marshel baru mengumumkan soal kelahiran anaknya setelah kondisi putranya stabil.

Marshel Widianto dan Cesen eks JKT48

Marshel Widianto lahir prematur dan terlilit tali pusar dua kali (Foto: Instagram/marshel_widianto)


"Kemarin sempat posting Story dan banyak yang nanya dan doain makasiii yaaa maaaf belum bisa jawab dm nya satu-satu karena baru hari ini anak kami bisa lepas dari oksigen di hidungnya… Ituu bener-bener legaaaaaa nyaaaa ampuuunn," sambungnya.

Melalui unggahan itu pula, Marshel menuliskan pesan cinta untuk sang istri, Cesen yang telah berjuang demi melahirkan putra kedua mereka.

"Mama nya jugaaa kuat bangett bener-bener beruntung Tuhan hadirkan mereka di hidup gue. Makasii yaa sayaang kuhh udah mau mengorbankan nyawa mu untuk penerus hidup kita," pungkasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152564/marshel_widianto-dhP4_large.jpg
Marshel Widianto Sibuk sampai Tak Ingat Pulang, Istri Minta Pisah Ranjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028236/2-artis-ini-ungkap-kekecewaan-terhadap-marshel-widianto-ada-yang-pernah-dibohongi-Cx9Z61Ljmf.jpg
2 Artis Ini Ungkap Kekecewaan Terhadap Marshel Widianto, Ada yang Pernah Dibohongi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025539/4-artis-bongkar-aib-marshel-widianto-usai-mencalonkan-diri-jadi-calon-wakil-wali-kota-tangsel-s46Bajlfvy.jpg
4 Artis Bongkar Aib Marshel Widianto Usai Mencalonkan Diri Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/33/3024759/marshel-widianto-pernah-punya-utang-setengah-miliar-ke-denny-cagur-HloVbPGXpg.jpg
Marshel Widianto Pernah Punya Utang Setengah Miliar ke Denny Cagur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011675/muncul-foto-wajah-marshel-widianto-di-baliho-bakal-jadi-calon-walikota-tangerang-selatan-Q7URLMEHW2.jpg
Muncul Foto Wajah Marshel Widianto di Baliho, Bakal Jadi Calon Walikota Tangerang Selatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/33/2991777/attitude-buruk-marshel-widianto-sempat-buat-desta-kecewa-dan-merasa-tersakiti-dph6MYTOou.jpg
Attitude Buruk Marshel Widianto Sempat Buat Desta Kecewa dan Merasa Tersakiti
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement