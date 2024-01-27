Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat! Marshel Widianto Dikaruniai Anak Kedua Berjenis Kelamin Laki-Laki

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |07:29 WIB
Selamat! Marshel Widianto Dikaruniai Anak Kedua Berjenis Kelamin Laki-Laki
Marshel Widianto dikaruniai anak kedua berjenis kelamin laki-laki (Foto: Instagram/marshel_widianto)
JAKARTA - Komika Marshel Widianto datang dengan kabar bahagia. Pada 24 Januari 2024, istrinya, Yansen Indiani alias Cesen, baru saja melahirkan anak kedua mereka yang yang berjenis kelamin laki-laki sekitar pukul 16.21 WIB.

Kabar bahagia itu pertama kali diungkap melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, bintang film Laundry Show itu tampak membagikan foto-foto bayinya serta sang istri usai melahirkan.

Marshel mengungkap bahwa bayi dengan berat 2,4 kilogram dan panjang 45 centimeter itu terlahir prematur, lantaran belum memasuki usia kehamilan 37 minggu. Setelah sempat merasa khawatir dengan proses persalinan yang harus dijalani sang istri, anak keduanya lahir dengan sehat dan disambut dengan penuh kehangatan.  

"Dengan hati yang Bersyukur, Riang, Gembira dan Bahagia. Setelah melewati beberapa proses yang bikin kaget dan deg-degan anak aku dan @ceseniy lahir lebih dulu dari jadwal tanggal 24-1-2024 jam 16:21 kemarin dengan Berat 2,4kg dan panjang 45 Cm," ujar Marshel Widianto dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Sabtu (27/1/2024).

Anak Marshel Widianto

Marshel Widianto dikaruniai anak kedua berjenis kelamin laki-laki (Foto: Instagram/marshel_widianto)


Melalui unggahan itu pula, terungkap bahwa putra kedua Marshel dan Cesen diberi nama Abellano Shaden Hartoyo Widianto.

"Selamat datang anak kuhh tersayaang adik nya Archie yang ga sabar banget pengen liat dunia. dengan bangga dan penuh berkat, anakku jagoanku tersayang  ABELLANO SHADEN HARTOYO WIDIANTO," pungkasnya.

Unggahan itu pun langsung dibanjiri ucapan selamat serta harapan dan doa terbaik untuk putra kedua Marshel dan Cesen.

