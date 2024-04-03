Attitude Buruk Marshel Widianto Sempat Buat Desta Kecewa dan Merasa Tersakiti

JAKARTA - Desta mengaku sempat dibuat kecewa dengan sikap dari komika Marshel Widianto. Bukan tanpa alasan, pasalnya suami dari Cesen eks JKT48 itu pernah berbohong padanya.

Kala itu, Marshel diakui Desta sempat izin sakit agar tak menjalani syuting program Vindes. Akan tetapi, Marshel tak benar-benar sakit, melainkan karena memilih syuting di tempat lain.

”Jadi ceritanya Marshel kan syuting tuh 10 hari, terus tiba-tiba dia izin, besoknya sakit. Udah terus gak masuk lah dia, terus tiba-tiba ada foto dia lagi ada di acara lain,” ungkap Desta dalam akun YouTube Vindes.

Desta pun mengaku sangat menyayangkan sikap Marshel tersebut. Sebab, ia sendiri merupakan tipikal orang yang tidak suka dibohongi.

Attitude buruk Marshel Widianto buat Desta kecewa dan tersakiti (Foto: Instagram/marshel_widianto)





”Masalahnya adalah kan tinggal ngomong aja gitu ‘pak gimana ya, ada kerjaan nih gue, boleh gak izin’. Gak usah bohong. Gue paling gak suka dibohongin orang,” papar Desta.

Mendengar ucapan Desta, Marshel pun memberikan alasan mengapa ia berbohong. Sampai akhirnya, ia pun mengakui kesalahannya kembali.

”Saya takut menyakiti pak,” kata Marshel.

“Ini bukannya kalau ketahuan bohong malah lebih menyakiti ya,” timpal Desta.

“Iya saya bodoh pak waktu itu, udah saya menyerah,” sahut Marshel.

Akibat kejadian itu, Marshel pun pun sampai takut bertemu dengan Desta. Kendati begitu, saat ini keduanya telah berbaikan dan Desta pun perlahan mulai memaafkan sikap dari bapak dua anak tersebut.

”Gue kalau kesel sama orang gitu, kalau disakitin sama orang, gue dalam banget,” ucap Desta.