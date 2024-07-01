2 Artis Ini Ungkap Kekecewaan Terhadap Marshel Widianto, Ada yang Pernah Dibohongi

JAKARTA - Nama Marshel Widianto menjadi sorotan setelah dirinya digadang-gadang akan dicalonkan menjadi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada pemilihan kepala daerah 2024 nanti.

Kabar tersebut menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat, termasuk di antaranya Nikita Mirzani yang terang-terangan kontra dengan pencalonan tersebut karena dirasa belum pantas. Bahkan, muncul isu bahwa sikap Marshel seringkali mengecewakan beberapa artis.

Berikut adalah dua artis yang pernah dibuat kecewa oleh Marshel Widianto.

1. Desta

Desta, yang dikenal sebagai komika, musikus, serta mantan penyiar radio, adalah salah satu yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap Marshel. Pria 47 tahun ini pernah merasa dibohongi oleh Marshel ketika Marshel izin tidak masuk kerja.

"Ceritanya nih Marshel syuting tuh 10 hari, terus tiba-tiba dia izin besoknya sakit dan ya nggak masuk lah dia,” ucap Desta dalam akun YouTube Vindes pada (03/04/2024).

"Tiba-tiba nih ada foto dia lagi di acara lain. Masalahnya nih bisa lo tinggal ngomong gitu 'pak gimana ya ada kerjaan nih gue, bisa izin nggak'. Nggak usah pake bohong, gue paling nggak suka dibohongin orang," tambahnya.