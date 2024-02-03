Fico Fachriza Optimis Tingkat Kepercayaan Ganjar-Mahfud Meningkat

JAKARTA - Komika Fico Fachriza menjadi salah satu pengisi acara dalam Festival Tiba-Tiba Fest : Sat Set Tas Tes Indonesia Unggul, digelar di Mako Cofee & Eatery di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Jumat 2 Februari 2024.

Sebagai salah satu pengisi acara, Fico merasa senang karena dipercayakan kembali untuk menjadi pengisi acara di Festival Tiba-Tiba Fest : Sat Set Tas Tes Indonesia Unggul. Ia senang bisa menghibur masyarakat dan rangkaian mendukung capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Saya seperti sebelumnya positioning berusaha menghibur dan saya juga ngisi dan tadi ada beberapa yang membawakan acara juga ya seperti Andi Riff," ujar Fico Fachriza kepada Okezone.

Fico mengaku optimis dengan tingkat elektabilitas Ganjar - Mahfud MD yang semakin meningkat. Ditambah lagi tingkat kepercayaan publik terhadap capres nomor urut 3 ini selalu mengalami peningkatan.

"Kalau saya punya sentimen kepercayaan diri sendiri menurut saya grafiknya Pak Ganjar itu selalu naik," ucap Fico Fachriza.

Kemudian, Fico meyakini bahwa Ganjar Pranowo mampu menunjukan performa terbaik dalam debat terakhir pada Minggu 4 Februari 2024.

Ia optimis bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah itu mampu memaparkan dan menjelaskan visi misi dan program-program dengan baik kepada masyarakat.

"Di debat pertama dia jadi pembahasan dan di debat kedua beliau juga menjadi MVP (Man Of the Match). Jadi besok jauh lebih memuaskan penampilan dan pemaparan visi misi yang disampaikan terkait isu di debat terakhir ini," tutur Fico Fachriza.