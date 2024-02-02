Angie Zelena Ungkap Perjuangan saat Proses Rekaman Lagu Kukira Hanya Lagu

JAKARTA - Angie Zelena baru saja merilis single bertajuk Kukira Hanya Lagu. Angie bercerita proses kreatif di balik lagu karangan komposer ternama Pika Iskandar tersebut.

Angie menjelaskan perjuangan seru ketika rekaman. Butuh waktu 12 jam lebih untuk Angie merampungkan single tersebut. Sebab, banyak ide bermunculan ketika rekaman.

"Awalnya tuh dikirim demo, ini komposing sama writing bukan dari aku. Digarap sekitar 2 bulanan, terus langsung rekaman. Itu sekitar, dari jam 3 sore sampai jam 4 pagi. Ini lama karena kita banyak ide gitu lho. Jadi banyak yang beda dari demo sama pas rekaman," jelas Angie Zelena.

Lagu Kukira Hanya Lagu menceritakan perasaan masa lalu yang belum usai.

"Lagu ini menceritakan Ketika kita belum bisa sepenuhnya melupakan masa lalu. Saat kita sedang berbaring sambil mendengarkan lagu yang terdengar asing, ternyata liriknya terasa relate dan tidak terasa kita mengeluarkan air mata,” jelas Angie Zelena.

Usai dirilis, Angie pun senang. Sebab banyak pendengar musiknya yang merasakan relate dengan lagu tersebut. Sambutan positif ini yang membuat semakin tertantang di karya selanjutnya.

“Kebetulan lagu ini cepat naik. Baru 3 hari udah 20 ribu. Menurut aku memang menarik, listener aku juga bertambah. Banyak yang bilang related, apalagi Gen Z,” jelas Angie Zelena

