HOME CELEBRITY MUSIK

Angie Zelena Makin Matang dengan Single Galau

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |02:06 WIB
Angie Zelena Makin Matang dengan Single Galau
Angie Zelena makin matang dengan single galau (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Angie Zelena memperkenalkan lagu terbaru di awal 2024. Kali ini, Angie menghadirkan single bertajuk Kukira Hanya Lagu. Lagu tersebut menjadi pembuktian Angie makin matang di lagu bertema galau.

“lagu ini menceritakan Ketika kita belum bisa sepenuhnya melupakan masa lalu. Saat kita sedang berbaring sambil mendengarkan lagu yang terdengar asing, ternyata liriknya terasa relate dan tidak terasa kita mengeluarkan air mata,” jelas Angie Zelena.

Lagu tersebut ditulis oleh penulis terkenal Pika Iskandar. Angie mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta pada lagu tersebut begitu pertama kali mendengarnya.

Angie Zelena Makin Matang dengan Single Galau

"Saat memilih single ketiga, tim A&R Sony Music memberikan Kukira Hanya Lagu untuk didengarkan dan aku langsung suka dengan ciptaan Kak Pika Iskandar ini," ujar Angie.

Dia menilai lagu ini sebagai karya kreatif, menarik, dan nadanya sangat sesuai dengan kepribadian dirinya. Selain nada yang enak didengar, kata-kata yang dipilih oleh Pika juga dianggap Angie sangat pas dan nyaman untuk dinyanyikan.

"Biasanya, dari awal menerima lagu hingga proses rekaman, ada sedikit perubahan pada lirik untuk disesuaikan dengan karakter si penyanyi. Tapi, kali ini nggak. Kata-kata dan nadanya aku banget sehingga tidak ada bagian yang diubah," lanjut Angie.

Proses produksi memakan waktu sekitar dua bulan dan berjalan lancar, tanpa kendala berarti bagi Angelica Dira Maharani, nama lengkap Angie. "Syukurlah, tidak ada halangan saat pengerjaannya karena aku sangat dibantu oleh tim Sony Music. Selain itu, aku menikmati proses rekamannya sehingga hasil akhirnya cukup memuaskan karena aku menyanyi dengan sepenuh hati. Semoga semua yang mendengarkan nanti bisa menikmati lagu ini seperti aku yang menikmati saat pembuatannya."

