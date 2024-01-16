Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angie Zelena Siapkan Karya Baru di Awal Tahun 2024

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |03:01 WIB
Angie Zelena Siapkan Karya Baru di Awal Tahun 2024
Angie Zelena siapkan karya di awal tahun (Foto: Okezone)
JAKARTA - Angie Zelena sedang bersiap-siap untuk merilis lagu barunya yang diharapkan dapat mencerminkan perasaan pendengarnya. Sebelumnya, Angie telah sukses merilis beberapa lagu, termasuk Cinta Lelaki dan Bulan Penuh yang berhasil mendapatkan lebih dari 500 ribu stream.

Angie kembali dengan single terbarunya, menambah daftar lagu yang telah ia hadirkan bersama Sony Music Entertainment Indonesia. Selama proses pembuatan lagu ini, Angie mengakui bahwa ia sangat menikmati dan senang bekerja pada proyek ini.

Angie Zelena Siapkan Karya Baru di Awal Tahun 2024

"Lagu ini benar-benar membuatku sangat senang, aku suka banget, dan aku sangat menikmati proses dan hasilnya," ungkapnya.

