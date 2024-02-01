Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Syok Resmi Cerai dari Irish Bella

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |07:01 WIB
Ammar Zoni Syok Resmi Cerai dari Irish Bella
Irish Bella dan Ammar Zoni resmi cerai (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Ammar Zoni, Jon Mathias menjelaskan kliennya mengalami syok, saat dirinya memberitahu perceraian Irish Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat telah inkrah.

Sebelumnya, putusan perceraian Ammar Zoni dan Irish Bella dibacakan oleh majelis hakim lewat sistem online.

Hal itu disampaikan Jon Mathias saat menjenguk Ammar Zoni di Polres Metro Jakarta Barat Kamis (1/2/2024). Dia juga menyebut bahwa syok dialami kliennya disebabkan oleh sejumlah masalah datang bertubi-tubi belakangan ini.

Ammar Zoni Syok Resmi Cerai dari Irish Bella

"Ya dia pasti syok juga maksudnya pasti bertambah lagi pikirannya. Dia memikirkan kepergian bapaknya, nah sekarang ada lagi keputusan perceraian itu dia semakin syok juga," ujar Jon Mathias kepada awak media.

Kesedihan dialami Ammar sesuatu wajar, pasalnya baru-baru ini bintang film Retak Gading ini baru saja kehilangan ayahnya, Suhendri Zoni Alruvi meninggal dunia pada Sabtu 20 Januari 2024 sekitar Pukul 20.00.WIB.

Jon mengatakan pihaknya bakal meninjau ulang isi putusan tersebut. Hal ini dalam rangka untuk melakukan upaya hukum lainnya, berupa pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi.

"Sedihlah karena baru ditinggal bapaknya, sekarang gugatan Irish dikabulkan, walaupun itu baru tingkat Pengadilan Agama masih ada upaya hukum lain yang masih bisa dilakukan," jelas Jon Mathias.

"Tapi tentu kami nanti melihat dulu, keputusan itu ini namanya baru keputusan baru roll nya yang keluar, pertimbangan-pertimbangan untungnya belum keluar, nanti kita baca," lanjutnya.

Lebih lanjut disinggung soal nafkah anak 10 juta per bulan, Jon belum berkomentar terlalu banyak karena pihaknya masih diberikan kesempatan selama 14 hari kedepan oleh majelis hakim untuk mengajukan banding atau tidak.

"Upaya hukum belum ada inikan baru kami melaporkan hasil keputusan ini. Kan masih ada waktu 14 hari untuk mempertimbangkan, apakah akan mengajukan banding apa tidak," tutur Jon Mathias.

