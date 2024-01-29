Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sempat Ogah Pisah, Ammar Zoni Kini Ikhlas Cerai dari Irish Bella

Nafisa Tahira , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |20:30 WIB
Sempat Ogah Pisah, Ammar Zoni Kini Ikhlas Cerai dari Irish Bella
Ammar Zoni kini sudah ikhlas bercerai dari Irish Bella. (Foto: Instagram/@ammarzoni)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni akhirnya bisa mengikhlaskan cerai dari Irish Bella. Kali ini, dia tak lagi ngotot mempertahankan rumah tangganya bersama perempuan yang telah memberinya dua anak tersebut. 

Menurut Aditya Zoni, adik kandung Ammar, kakaknya sudah bisa menerima kondisinya saat ini. Ammar menyadari, perpisahan dengan Irish Bella juga menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang harus dijalani sebaik mungkin.

“Kelihatan dari ekspresi dan sorot matanya kalau dia sudah ikhlas atas apa yang terjadi. Karena tentu ini sesuatu yang sangat berat untuk Bang Ammar,” kata suami Yasmine Ow tersebut dikutip dari Intens Investigasi, pada Senin (29/1/2024). 

Aditya Zoni menambahkan, “Bang Ammar bilang, ‘Mungkin ini jalan hidup yang harus dijalaninya, kehilangan bapak dan istri sekaligus. Setelah ini, mungkin semua tidak akan sama lagi untuk dia.” 

Walaupun berpotensi cerai, namun Aditya memastikan, hubungan Irish dengan Ammar dan keluarganya akan tetap terjalin dengan baik. Apalagi ada dua anak yang masih harus mendapatkan kasih sayang utuh kedua orangtuanya.

Ammar Zoni sudah mengikhlaskan perceraiannya dengan Irish Bella. (Foto: Instagram/@ammarzoni)

Ammar Zoni, menurut Aditya, sangat menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada orangtua mereka, terutama kepada sang ayah yang sudah berpulang. Bapak dua anak itu berjanji menjadi pribadi lebih baik dan berusaha menjauhi obat-obatan terlarang. 

“Bang Ammar sangat menyesali ketergantungannya pada narkoba. Dia minta maaf dan bersujud di samping jenazah Bapak. Saat ini, Bang Ammar berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan,” ujar Aditya Zoni.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207/ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178740/ammar_zoni-h7m0_large.jpg
Ammar Zoni Hadir dalam Sidang Peredaran Narkotika Lewat Zoom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178467/ammar_zoni-AvBU_large.jpg
Besok, Ammar Zoni akan Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177611/ammar_zoni-sADy_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Tak Mengenal 5 Tersangka Kasus Narkoba Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177361/ammar_zoni-3jD1_large.jpg
Adik Syok Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan, Klaim Keluarga Tak Diberitahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177090/ammar_zoni-oWdf_large.jpg
Ammar Zoni Resmi Menghuni Lapas Nusakambangan sebagai Narapidana Risiko Tinggi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement