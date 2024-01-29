Sempat Ogah Pisah, Ammar Zoni Kini Ikhlas Cerai dari Irish Bella

JAKARTA - Ammar Zoni akhirnya bisa mengikhlaskan cerai dari Irish Bella. Kali ini, dia tak lagi ngotot mempertahankan rumah tangganya bersama perempuan yang telah memberinya dua anak tersebut.

Menurut Aditya Zoni, adik kandung Ammar, kakaknya sudah bisa menerima kondisinya saat ini. Ammar menyadari, perpisahan dengan Irish Bella juga menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang harus dijalani sebaik mungkin.

“Kelihatan dari ekspresi dan sorot matanya kalau dia sudah ikhlas atas apa yang terjadi. Karena tentu ini sesuatu yang sangat berat untuk Bang Ammar,” kata suami Yasmine Ow tersebut dikutip dari Intens Investigasi, pada Senin (29/1/2024).

Aditya Zoni menambahkan, “Bang Ammar bilang, ‘Mungkin ini jalan hidup yang harus dijalaninya, kehilangan bapak dan istri sekaligus. Setelah ini, mungkin semua tidak akan sama lagi untuk dia.”

Walaupun berpotensi cerai, namun Aditya memastikan, hubungan Irish dengan Ammar dan keluarganya akan tetap terjalin dengan baik. Apalagi ada dua anak yang masih harus mendapatkan kasih sayang utuh kedua orangtuanya.

Ammar Zoni, menurut Aditya, sangat menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada orangtua mereka, terutama kepada sang ayah yang sudah berpulang. Bapak dua anak itu berjanji menjadi pribadi lebih baik dan berusaha menjauhi obat-obatan terlarang.

“Bang Ammar sangat menyesali ketergantungannya pada narkoba. Dia minta maaf dan bersujud di samping jenazah Bapak. Saat ini, Bang Ammar berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan,” ujar Aditya Zoni.