HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ivan Gunawan Pindah ke Luar Negeri, Akui akan Nyoblos di KBRI Paris

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |21:50 WIB
Ivan Gunawan Pindah ke Luar Negeri, Akui akan Nyoblos di KBRI Paris
Ivan Gunawan akan nyoblos di KBRI Paris (Foto: Instagram/ivan_gunawan)
A
A
A

JAKARTA - Ivan Gunawan memiliki rencana untuk pindah ke luar negeri. Tak tanggung-tanggung, pria 42 tahun ini memilih untuk pindah ke Paris dalam waktu dekat.

Meski nantinya ia berada di luar negeri, Ivan Gunawan mengaku akan tetap ikut serta dalam pesta demokrasi di Indonesia. Ia bahkan mengaku akan mencoblos di Kedutaan Besar RI Paris, pada 10 Februari.

Hal itu disampaikannya dalam sebuah unggahan di akun instagram miliknya. Dalam unggahannya, pria yang akrab disapa Igun itu menampilkan surat pemberitahuan daftar pemilihan tambahan (DPTb) Pemilihan Umum 2024, berikut sejumlah data dirinya dan adanya tanda tangan dan cap dari anggota TPS.

"Karna mau berangkat ke eropa Aku nggak mau kehilangan suara ku untuk pemilihan kali ini...," kata Igun dalam akun Instagram miliknya.

Ivan Gunawan

Ivan Gunawan akan nyoblos di KBRI Paris (Foto: Instagram/ivan_gunawan)

"Jadi nanti kita ke kedutaan besar RI di Paris deh tgl 10 Februari, di luar negeri lebih cepat guys," sambungnya.

Sebelumnya, Ivan Gunawan sempat menyebut bahwa keputusannya pindah ke Paris merupakan sesuatu yang sudah dipikirkannya sejak lama. Ia bahkan membantah jika kepindahannya ada kaitannya dengan sisi emosional dari dalam dirinya.

Halaman:
1 2
