Ivan Gunawan Tobat Tinggalkan Dunia Malam, Haji Jadi Titik Balik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |08:03 WIB
Ivan Gunawan Tobat Tinggalkan Dunia Malam, Haji Jadi Titik Balik
Ivan Gunawan Tobat Tinggalkan Dunia Malam, Haji Jadi Titik Balik (Foto: IG Ivan Gunawan)
JAKARTA Ivan Gunawan akhirnya membuka lembaran baru dalam hidupnya. Desainer dan presenter ternama ini mengaku telah meninggalkan dunia malam dan memilih untuk lebih dekat dengan agama. Ia kini merasa hidupnya jauh lebih tenang setelah menjalani proses hijrah, yang bermula dari pengalaman spiritual saat umrah.

“Gue tuh sekarang kayak udah mulai meninggalkan dunia gue aja gitu. Udah enggak mau pergi clubbing, udah enggak mau pergi-pergi yang berkaitan dengan alkohol, party yang enggak penting,” ungkap Ivan Gunawan dalam channel Youtube Wendi Cagur, Minggu (13/7/2025).

Igun menegaskan dirinya sudah cukup merasakan semua hingar-bingar dunia hiburan. Kini, ia lebih nyaman berada di lingkungan yang gemar beribadah.

“Sebisa mungkin, gue udah pernah ngerasain party, mabok, segala rupa. Circle yang menurut gue enggak penting, gue mending enggak usah ada di situ,” lanjutnya.

Ivan Gunawan
Ivan Gunawan

Ivan Gunawan mengungkapkan titik balik dalam hidupnya dimulai dari doa sederhana saat menjalankan umrah awal tahun ini. Kala itu, ia meminta kemudahan untuk membeli rumah, dan doanya langsung terkabul tak lama setelah kembali dari Tanah Suci.

“Pas umrah doa gue pengin beli rumah. Eh pulang umrah, enggak lama butik sebelah gue tiba-tiba kebeli. Uangnya juga ada aja. Di situ gue mikir, gue kalau enggak minta sama Allah, sama siapa lagi?” ujar Ivan.

Pria 43 tahun ini mengakui sempat tidak terlalu peduli dengan ibadah salat Jumat dan puasa Ramadan. Namun kini, ia mulai konsisten menjalani keduanya.

“Gue tuh dulu merasa cewek banget, enggak penting tuh salat Jumat. Tapi sekarang beda. Ramadan kemarin gue bisa puasa penuh. Rasanya kayak lulus kuliah, kayak wisuda. Hari kemenangan banget buat gue,” ungkapnya jujur.

Usai merasakan kedekatan spiritual saat Ramadan, Ivan Gunawan pun mantap mendaftarkan diri untuk berhaji. Prosesnya pun berlangsung mulus tanpa hambatan.

“Pas Lebaran gue di Dubai, dalam hati langsung bilang, ‘Gue mau haji ah’. Hari Jumat balik dari Dubai, langsung daftar ke travel. Semuanya dimudahkan. Dari berangkat, sampai pulang, enggak ada cobaan sama sekali,” ucapnya penuh syukur.

 

