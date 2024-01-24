Ivan Gunawan Kirim Bantuan dengan Kontainer Untuk Warga Palestina

JAKARTA - Ivan Gunawan ternyata memiliki kepedulian yang cukup besar terhadap warga Palestina. Secara diam-diam, pria yang akrab disapa Igun itu kedapatan mengirim bantuan untuk warga Palestina.

Tidak tanggung-tanggung, bantuan dari desainer sekaligus presenter tersebut dikirim dengan menggunakan kontainer yang cukup besar. Hal itu bahkan diketahui dari sebuah unggahan video di X yang dibagikan oleh akun @TriasVeny pada Rabu, (24/1/2024).

Sang pemilik akun tersebut mulanya mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Ivan Gunawan yang dinilai tidak ‘kaleng-kaleng’ untuk memberi amal dan bantuan kepada warga Palestina. Akun tersebut menuturkan, selain memberi bantuan ke warga Palestina, Igun juga sempat membangun pompa air di Afrika yang kesulitan air bersih, hingga membangub masjid di Uganda.

“Salut bganget sama Ivan Gunawan, diem2 amal jariyahnya ga kaleng2. Udah bangun pompa air di Afrika yg kesulitan air bersih. Terus bangun masjid di Uganda. Sekarang ngirim bantuan sampe bisa tembus Gaza,” tulis akun tersebut.

Ivan Gunawan mengirimkan bantuan dengan kontainer untuk warga Palestina (Foto: Instagram/ivan_gunawan)





Di dalam unggahan video yang viral tersebut, tampak sebuah kontainer berwarna merah bertuliskan ‘Hands Foundation' di bagian depannya. Lalu, terdapat bendera merah putih berukuran besar di bagian kanan badan kontainer dengan spanduk hitam bertuliskan 'Ivan Gunawan Join Hands for Palestina'.

Dalam video tersebut juga, terlihat seorang pria naik ke samping truk dan membawa bendera Palestina lalu mengibarkannya.

BACA JUGA: Ivan Gunawan Bakal Tinggalkan Indonesia Mulai Minggu Depan

Sebuah kalimat juga tampak tersemat di video tersebut. 'Bahagia banget ya. Alhamdulillah akhirnya, bisa masuk Gaza juga ya... Terima kasih Kak Igun. Semoga rezekinya lancar terus. Aamiin'.