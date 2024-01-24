Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ivan Gunawan Kirim Bantuan dengan Kontainer Untuk Warga Palestina

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |21:45 WIB
Ivan Gunawan Kirim Bantuan dengan Kontainer Untuk Warga Palestina
Ivan Gunawan mengirimkan bantuan dengan kontainer untuk warga Palestina (Foto: Instagram/ivan_gunawan)
A
A
A

JAKARTAIvan Gunawan ternyata memiliki kepedulian yang cukup besar terhadap warga Palestina. Secara diam-diam, pria yang akrab disapa Igun itu kedapatan mengirim bantuan untuk warga Palestina.

Tidak tanggung-tanggung, bantuan dari desainer sekaligus presenter tersebut dikirim dengan menggunakan kontainer yang cukup besar. Hal itu bahkan diketahui dari sebuah unggahan video di X yang dibagikan oleh akun @TriasVeny pada Rabu, (24/1/2024).

Sang pemilik akun tersebut mulanya mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Ivan Gunawan yang dinilai tidak ‘kaleng-kaleng’ untuk memberi amal dan bantuan kepada warga Palestina. Akun tersebut menuturkan, selain memberi bantuan ke warga Palestina, Igun juga sempat membangun pompa air di Afrika yang kesulitan air bersih, hingga membangub masjid di Uganda.

“Salut bganget sama Ivan Gunawan, diem2 amal jariyahnya ga kaleng2. Udah bangun pompa air di Afrika yg kesulitan air bersih. Terus bangun masjid di Uganda. Sekarang ngirim bantuan sampe bisa tembus Gaza,” tulis akun tersebut.

Ivan Gunawan

Ivan Gunawan mengirimkan bantuan dengan kontainer untuk warga Palestina (Foto: Instagram/ivan_gunawan)


Di dalam unggahan video yang viral tersebut, tampak sebuah kontainer berwarna merah bertuliskan ‘Hands Foundation' di bagian depannya. Lalu, terdapat bendera merah putih berukuran besar di bagian kanan badan kontainer dengan spanduk hitam bertuliskan 'Ivan Gunawan Join Hands for Palestina'.

Dalam video tersebut juga, terlihat seorang pria naik ke samping truk dan membawa bendera Palestina lalu mengibarkannya.

Sebuah kalimat juga tampak tersemat di video tersebut. 'Bahagia banget ya. Alhamdulillah akhirnya, bisa masuk Gaza juga ya... Terima kasih Kak Igun. Semoga rezekinya lancar terus. Aamiin'.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166201/ivan_gunawan-7Sm9_large.jpg
Ivan Gunawan Kecewa Brand Hijabnya Dibajak Pengusaha Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161891/ivan_gunawan_dan_ayu_ting_ting-AJB4_large.jpg
Ivan Gunawan Ungkap Momen Pertama Jatuh Cinta pada Ayu Ting Ting: Itu Gue Masih Jadi Madam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155526/ivan_gunawan-AJHw_large.jpg
Ivan Gunawan Kini Tak Ingin Telat Sholat: Aku Selalu Ingin Berjumpa Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154890/ivan_gunawan-4Xh8_large.jpg
Ivan Gunawan Tobat Tinggalkan Dunia Malam, Haji Jadi Titik Balik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3153913/ivan_gunawan-A6MC_large.jpg
Cuma Lulusan SMA, Ivan Gunawan Tak Minder di Grup Perancang Mode Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146474/ivan_gunawan-T2gn_large.jpg
Baru Pulang, Ivan Gunawan Tak Sabar Ingin Naik Haji Lagi Tahun Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement