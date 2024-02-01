Siskaeee Bungkam saat Hendak Jalani Pemeriksaan Kejiwaan untuk yang ke-4 Kalinya

JAKARTA - Tersangka kasus produksi film porno, Fransiska Chandra Novitasari alias Siskaeee telah menjalani pemeriksaan kejiwaan lanjutan di Biddokkes Polda Metro Jaya, Kamis (1/2/2024). Saat hendak menjalani pemeriksaan, bintang film Kramat Tunggak ini memilih bungkam dan tak memberikan statement apapun kepada awak media.

Siskaeee pun terlihat langsung naik ke dalam mobil dan dikawal ketat oleh sejumlah penyidik. Ia pun tampak memilih diam meskipun awak media telah berusaha mencecar sejumlah pertanyaan pada perempuan asal Sidoarjo, Jawa Timur tersebut.

Diwawancarai secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan bahwa pemeriksaan kejiwaan Siskaeee telah dilakukan sebanyak 4 kali. Bahkan pihaknya pun terus melakukan komunikasi intens kepada pihak Biddokkes untuk mengetahui hasil tes kejiwaan Siskaeee.

"Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam hal ini subdit cyber terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan Biddokkes Polda Metro Jaya bidang kedokteran kesehatan, kemudian, atas koordinasi itu telah dilakukan setidaknya 4 kali proses pemeriksaan terhadap tersangka S," ujar Ade Ary Syam saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (1/2/2024).

Ia juga mengatakan bahwa pemeriksaan kejiwaan Siskaeee sudah dilakukan sejak Senin 29 Januari 2204 hingga hari ini. Bahkan Siskaeee sempat menjalani pemeriksaan psikologi klinis dan psikiatri.

"Pertama, proses pemeriksaan kesehatan dilakukan hari Senin tanggal 29 Januari sekira pukul 15.00 WIB. Apa yang diperiksa waktu itu? Yaitu dilakukan pemeriksaan psikologi klinis," jelas Ade Ary.

"Kemudian, begitu juga hari Selasa tanggal 30 Januari, sekitar jam 14.00 WIB juga telah dilakukan pemeriksaan psikologi klinis. Kemudian pemeriksaan selanjutnya telah dilakukan hari Rabu, kemarin, tanggal 31 Januari pagi hari jam 9.30 WIB. Apa yang diperiksa? dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa atau pemeriksaan psikiatri," paparnya.