HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Siskaeee Alami Gangguan Jiwa, Kuasa Hukum: Ada Banyak Bekas Sayatan di Tangannya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |09:15 WIB
Siskaeee Alami Gangguan Jiwa, Kuasa Hukum: Ada Banyak Bekas Sayatan di Tangannya
Siskaeee alami gangguan jiwa, banyak sayatan ditangannya (Foto: Ravie/MPI)
JAKARTA - Fransiska Chandra Novitasari alias Siskaeee disebut mengalami gangguan kejiwaan. Hal itu bahkan membuat sang selebgram sering menyayat tangannya hingga menimbulkan banyak bekas luka di tangannya.

Diakui kuasa hukumnya, Tofan Agung Ginting, kliennya ini sudah mengalami gangguan kejiwaan sebelum namanya terseret dalam kasus produksi film porno. Namun, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dan berpotensi untuk menjalani hukuman penjara, kondisi Siskaeee disebut semakin parah.

Bahkan Tofan menyebut jika ada banyak luka sayatan di bagian tangan bintang film Kramat Tunggak tersebut.

"Jadi memang sebelumnya Mbak Siska ini pernah diperiksa kejiwaannya, mengalami gangguan jiwa dan memang kalau dilihat di tangannya ada banyak sekali bekas sayatan," ujar Tofan saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis, 25 Januari 2024.

Sebagai kuasa hukum, Tofan pun memutuskan untuk mengajukan penangguhan penahanan. Bahkan ia pun siap menjadi penjamin kliennya agar tidak kabur dan melakukan perbuatan melawan hukum.

Siskaeee

Siskaeee alami gangguan jiwa, banyak sayatan ditangannya (Foto: Instagram)

"Jaminan itu nanti saya sendiri yang menjaminkan diri saya sebagai pengacaranya untuk Siskaeee tidak akan kabur dan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum," tegasnya.

Kendati begitu, sampai saat ini Tofan masih belum mendapatkan surat dari rumah sakit perihal kondisi kejiwaan kliennya.

"Alasan kita bahwasanya tentu ada pertimbangan yang mungkin kita akan mohonkan kepada Bapak Dirkrimsus Polda Metro Jaya itu terkait juga karena Siskaeee itu sedang mengalami sakit," beber Tofan.

"Tapi kami belum menerima surat dari RS--bahwasanya Siska ada mengalami gangguan jiwa," tambahnya.

