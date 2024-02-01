Alam Ganjar Gelar Nonton Bareng dan Diskusi Film Ininnawa: An Island Calling

JAKARTA - Anak calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar datang ke acara nonton bareng dan diskusi film yang berjudul Ininnawa: An Island Calling di Kala di Kalijaga, Melawai, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Rabu (31/1/2024) malam.

Alam datang dan menikmati film tersebut bersama Produser Manik Marganamahendra, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia dan Praktisi Kesehatan dr Ray.

Selain itu, turut serta hadir sejumlah Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud dan pengunjung yang sengaja datang untuk menyaksikan bersama karya tersebut.

Film Inanawa: An Island Calling di Melawai Jakarta bercerita sebuah keluarga yang tinggal di pulau terkecil yang berada di Laut Flores Indonesia. Di sana, keluarga kecil ini mendedikasikan hidup mereka untuk menyediakan layanan kesehatan.

"Tentang ibu dan anak menjadi salah satu pahlawan tenaga kesehatan di antara Flores dan Sulawesi Selatan, mereka menghandle enam pulau hanya dengan dua orang dan itu merupakan hal yang luar biasa tentu kita melihat adanya evaluasi yang perlu dilakukan terkait bagaimana tenaga kesehatan, alat dan supply obat dan lain sebagainya masih belum merata di Indonesia," jelas Alam.

Setelah selesai menonton, Alam menilai film tersebut menjadi suatu yang sangat menginspirasi bagaimana sosok yang menggambarkan keikhlasan dan ini menjadi satu motivasi bagaimana segenap pihak bisa turut terlibat dalam memperbaiki sistem kesehatan yang ada di Indonesia.

"Bagaimana kita bisa membuka mata terkait hal-hal yang ada di sekeliling kita apa yang bisa kita bantu sesuai sektor masing-masing kalau tadi terkait dengan tenaga kesehatan apa kita yang bisa kita dorong bersama agar kita bisa melangkah cepat dan jauh untuk saat ini," tutur Alam.

Selain itu, Alam Ganjar juga menilai bahwa film ini dapat menjadi untuk pemerintah bagaimana membangun sektor lain yang dapat menopang pemerataan kualitas kesehatan itu sendiri.

Lebih lanjut, Alam Ganjar mengatakan ada sejumlah faktor yang dirasa cukup mempengaruhi perbaikan kualitas kesehatan dan keterlibatan pemerintah yang di dalamnya terkait bagaimana pemerintah bisa menyediakan akses terhadap posyandu, keberadaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di setiap satu desa serta yang terpenting adalah distribusi pendidikan hingga sarjana secara merata.

"Pendidikan bukan hanya soal bagaimana masyarakat bisa memperoleh pendidikan secara akademik saja, tapi bagaimana pendidikan akan mempengaruhi terkait dengan bagaimana masyarakat bisa berproses dan memperoleh kematangan dalam berpikir," kata Alam.