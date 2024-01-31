Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gabungan Seniman Nusantara Dukung Ganjar-Mahfud, Berharap Nasib Seniman Jadi Perhatian Serius

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |21:10 WIB
Gabungan Seniman Nusantara Dukung Ganjar-Mahfud, Berharap Nasib Seniman Jadi Perhatian Serius
Dukung Ganjar-Mahfud, Gabungan Seniman Nusantara berharap nasib seniman jadi perhatian serius (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gabungan Seniman Nusantara yang terdiri dari pesinetron, pemain film, dan seniman dari berbagai bidang mendeklarasikan diri untuk memberi dukungan penuh kepada Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024 mendatang.

Salah satu anggota Gabungan Seniman Nusantara Rosita Simatupang mengungkap bahwa dirinya dan para seniman lainnya yang tergabung dalam GSN mantap mendukung Ganjar-Mahfud lantaran melihat rekam jejaknya yang bukan hanya mumpuni sebagai individu masing-masing melainkan cocok ketika dipasangkan. Sehingga harus terus dikawal perjuangannya sampai terpilih nanti untuk memimpin bangsa ini.

Rosita juga mengungkap harapannya agar Pemilu 2024 berjalan aman dan damai tanpa adanya provokasi yang kerap berbuntut pada kecurangan.

"Pak Ganjar dan pak Mahfud pasangan yang sangat pas. Jangan sampai dizalimi, dicurangi. Semoga masyarakat jangan mudah terprovokasi," ujar Rosita saat dijumpai di Posko TPN Prapanca, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2024).

Gabungan Seniman Nusantara

Dukung Ganjar-Mahfud, Gabungan Seniman Nusantara berharap nasib seniman jadi perhatian serius (Foto: Nurul/MPI)

Rosita juga berharap ketika Ganjar-Mahfud terpilih nanti akan menjadi sosok pemimpin yang memperhatikan nasib seniman di hari tuanya agar kehidupannya tetap sejahtera.

Kontribusi melalui karya yang telah dihasilkan tak boleh diabaikan begitu saja dari para seniman. Pasalnya saat ini masih banyak seniman yang nasibnya memprihatinkan ketika di usia senja.

"Semoga pak Ganjar dan pak Mahfud akan lebih memperhatikan nasib para seniman agar kehidupannya lebih baik dan sejahtera apalagi menjelang masa pensiun dan sudah pensiun agar tak terlantar karena kita bagian dari masyarakat yang berkontribusi untuk bangsa," pungkasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/205/2969676/seru-seruan-di-semarang-ganjar-nge-jam-lesehan-bareng-slank-dan-warga-Z3Hrj4Uwrj.jpeg
Seru-seruan di Semarang, Ganjar Nge-Jam Lesehan Bareng Slank dan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/33/2968453/ganjar-mahfud-berduka-seniman-wayang-asal-solo-meninggal-dunia-mZrLs64aBO.jpg
Ganjar-Mahfud Berduka, Seniman Wayang Asal Solo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967921/yenny-wahid-sumbang-suara-di-hajatan-rakyat-cibinong-bawakan-lagu-untuk-indonesia-SiuLaikGQa.jpg
Yenny Wahid Sumbang Suara di Hajatan Rakyat Cibinong, Bawakan Lagu Untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967890/hajatan-rakyat-cibinong-turut-dimeriahkan-5-penyanyi-jebolan-kdi-tLxLZw3sZr.jpg
Hajatan Rakyat Cibinong Turut Dimeriahkan 5 Penyanyi Jebolan KDI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967834/hajatan-rakyat-di-cibinong-dibuka-dengan-kesenian-khas-jawa-barat-rO6b4bkLmU.jpg
Hajatan Rakyat di Cibinong Dibuka dengan Kesenian Khas Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/33/2967611/alam-ganjar-interaksi-bareng-kawan-tuli-dan-influencer-di-pantai-kupang-KZXrzBTCcS.jpeg
Alam Ganjar Interaksi Bareng Kawan Tuli dan Influencer di Pantai Kupang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement