Gabungan Seniman Nusantara Dukung Ganjar-Mahfud, Berharap Nasib Seniman Jadi Perhatian Serius

JAKARTA - Gabungan Seniman Nusantara yang terdiri dari pesinetron, pemain film, dan seniman dari berbagai bidang mendeklarasikan diri untuk memberi dukungan penuh kepada Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024 mendatang.

Salah satu anggota Gabungan Seniman Nusantara Rosita Simatupang mengungkap bahwa dirinya dan para seniman lainnya yang tergabung dalam GSN mantap mendukung Ganjar-Mahfud lantaran melihat rekam jejaknya yang bukan hanya mumpuni sebagai individu masing-masing melainkan cocok ketika dipasangkan. Sehingga harus terus dikawal perjuangannya sampai terpilih nanti untuk memimpin bangsa ini.

Rosita juga mengungkap harapannya agar Pemilu 2024 berjalan aman dan damai tanpa adanya provokasi yang kerap berbuntut pada kecurangan.

"Pak Ganjar dan pak Mahfud pasangan yang sangat pas. Jangan sampai dizalimi, dicurangi. Semoga masyarakat jangan mudah terprovokasi," ujar Rosita saat dijumpai di Posko TPN Prapanca, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2024).

Dukung Ganjar-Mahfud, Gabungan Seniman Nusantara berharap nasib seniman jadi perhatian serius (Foto: Nurul/MPI)

Rosita juga berharap ketika Ganjar-Mahfud terpilih nanti akan menjadi sosok pemimpin yang memperhatikan nasib seniman di hari tuanya agar kehidupannya tetap sejahtera.

Kontribusi melalui karya yang telah dihasilkan tak boleh diabaikan begitu saja dari para seniman. Pasalnya saat ini masih banyak seniman yang nasibnya memprihatinkan ketika di usia senja.

"Semoga pak Ganjar dan pak Mahfud akan lebih memperhatikan nasib para seniman agar kehidupannya lebih baik dan sejahtera apalagi menjelang masa pensiun dan sudah pensiun agar tak terlantar karena kita bagian dari masyarakat yang berkontribusi untuk bangsa," pungkasnya.

(van)