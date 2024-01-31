Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rekam Jejaknya Jelas, Boyan Bravo dan Gabungan Seniman Nusantara Mantap Dukung Ganjar-Mahfud

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |21:05 WIB
Rekam Jejaknya Jelas, Boyan Bravo dan Gabungan Seniman Nusantara Mantap Dukung Ganjar-Mahfud
Boyan Bravo dan Gabungan Seniman Nusantara dukung Ganjar-Mahfud (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dukungan penuh kembali didapatkan oleh Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024. Kali imi, dukungan tersebut datang dari aktor Boyan Bravo bersama Gabungan Seniman Nusantara yang terdiri dari pesinetron, pemain film, dan seniman.

Boyan Bravo yang merupakan Sekjen Gabungan Seniman Nusantara itu pun mengungkap bahwa para seniman tak ingin ketinggalan untuk mensukseskan pesta demokrasi. Salah satu caranya dengan memilih sosok pemimpin ideal seperti Ganjar-Mahfud.

"Kami ingin mensukseskan pemilu tahun ini dengan mendeklarasikan untuk mendukung secara moril dan apapun untuk menjadi satu bagian dari tim 03," ujar Boyan saat dijumpai di Posko TPN Prapanca, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2024).

Ganjar-Mahfud menjadi pemimpin yang ideal karena rekam jejaknya. Bahkan kedua pasangan Capres dan Cawapres itu dianggap memiliki reputasi baik sebagai satu-satunya paslon yang memiliki pengalaman di trias politika lembaga negara.

Gabungan Seniman Nusantara

Boyan Bravo dan Gabungan Seniman Nusantara dukung Ganjar-Mahfud (Foto: Nurul/MPI)


Diketahui, Mahfud MD menjadi satu-satunya calon yang memiliki pengalaman di lembaga yudikatif.

Sentara itu, Ganjar sendiri selama dua periode menjadi anggota DPR RI, yakni pada 2004-2009 dan 2009-2013 dari PDI Perjuangan. Bahkan ia juga berhasil menduduki jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode, yaitu pada 2013-2018 dan 2018-2023.

"Pak Ganjarnya pernah memimpin di Jawa Tengah dua periode, pak mahfud pernah memimpin MK. Udah pas lah," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/205/2969676/seru-seruan-di-semarang-ganjar-nge-jam-lesehan-bareng-slank-dan-warga-Z3Hrj4Uwrj.jpeg
Seru-seruan di Semarang, Ganjar Nge-Jam Lesehan Bareng Slank dan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/33/2968453/ganjar-mahfud-berduka-seniman-wayang-asal-solo-meninggal-dunia-mZrLs64aBO.jpg
Ganjar-Mahfud Berduka, Seniman Wayang Asal Solo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967921/yenny-wahid-sumbang-suara-di-hajatan-rakyat-cibinong-bawakan-lagu-untuk-indonesia-SiuLaikGQa.jpg
Yenny Wahid Sumbang Suara di Hajatan Rakyat Cibinong, Bawakan Lagu Untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967890/hajatan-rakyat-cibinong-turut-dimeriahkan-5-penyanyi-jebolan-kdi-tLxLZw3sZr.jpg
Hajatan Rakyat Cibinong Turut Dimeriahkan 5 Penyanyi Jebolan KDI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967834/hajatan-rakyat-di-cibinong-dibuka-dengan-kesenian-khas-jawa-barat-rO6b4bkLmU.jpg
Hajatan Rakyat di Cibinong Dibuka dengan Kesenian Khas Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/33/2967611/alam-ganjar-interaksi-bareng-kawan-tuli-dan-influencer-di-pantai-kupang-KZXrzBTCcS.jpeg
Alam Ganjar Interaksi Bareng Kawan Tuli dan Influencer di Pantai Kupang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement