Rekam Jejaknya Jelas, Boyan Bravo dan Gabungan Seniman Nusantara Mantap Dukung Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Dukungan penuh kembali didapatkan oleh Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024. Kali imi, dukungan tersebut datang dari aktor Boyan Bravo bersama Gabungan Seniman Nusantara yang terdiri dari pesinetron, pemain film, dan seniman.

Boyan Bravo yang merupakan Sekjen Gabungan Seniman Nusantara itu pun mengungkap bahwa para seniman tak ingin ketinggalan untuk mensukseskan pesta demokrasi. Salah satu caranya dengan memilih sosok pemimpin ideal seperti Ganjar-Mahfud.

"Kami ingin mensukseskan pemilu tahun ini dengan mendeklarasikan untuk mendukung secara moril dan apapun untuk menjadi satu bagian dari tim 03," ujar Boyan saat dijumpai di Posko TPN Prapanca, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2024).

Ganjar-Mahfud menjadi pemimpin yang ideal karena rekam jejaknya. Bahkan kedua pasangan Capres dan Cawapres itu dianggap memiliki reputasi baik sebagai satu-satunya paslon yang memiliki pengalaman di trias politika lembaga negara.

Boyan Bravo dan Gabungan Seniman Nusantara dukung Ganjar-Mahfud (Foto: Nurul/MPI)





Diketahui, Mahfud MD menjadi satu-satunya calon yang memiliki pengalaman di lembaga yudikatif.

Sentara itu, Ganjar sendiri selama dua periode menjadi anggota DPR RI, yakni pada 2004-2009 dan 2009-2013 dari PDI Perjuangan. Bahkan ia juga berhasil menduduki jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode, yaitu pada 2013-2018 dan 2018-2023.

"Pak Ganjarnya pernah memimpin di Jawa Tengah dua periode, pak mahfud pernah memimpin MK. Udah pas lah," sambungnya.