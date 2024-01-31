Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Merasa Hamil Meski Belum Memeriksakan Kandungannya ke Dokter

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |14:50 WIB
Pinkan Mambo Merasa Hamil Meski Belum Memeriksakan Kandungannya ke Dokter
Pinkan Mambo merasa tengah hamil (Foto: Instagram/pinkan_mambo)
A
A
A

JAKARTA - Pinkan Mambo merasa bahwa saat ini dirinya tengah hamil. Meski belum memeriksakan kondisinya ke dokter, pelantun Kasmaran ini cukup yakin jika saat ini ia tengah mengandung buah cintanya dengan Arya Khan.

"Aku tuh penginnya ngasih tahu ke infotainment kalau aku lagi hamil, cuma memang aku tuh bawaannya nggak suka dokter," ujar Pinkan Mambo seperti dikutip dari akun YouTube Waswas.

"Aku nggak suka rumah sakit, aku juga nggak suka test pack," sambungnya.

Merasa hamil namun enggan melakukan testpack dan memeriksakan kondisinya ke dokter, jelas membuat Arya Khan tak percaya dengan firasat istrinya. Pinkan sendiri mengaku memiliki trauma jika harus mengunjungi dokter kandungan untuk memeriksakan dirinya.

Pinkan Mambo dan Arya Khan

Pinkan Mambo merasa tengah hamil (Foto: TikTok)


"Aku merasa hamil, nah, Arya itu mewajibkan aku harus ke dokter kalau lagi hamil," jelas Pinkan.

"Nah, aku punya trauma, kalau kita ke dokter nanti malah keguguran, jadi aku tuh udah merasa lagi hamil, jadi jangan disenggol," sambungnya.

Sikap Arya yang ragu jika Pinkan telah hamil membuat mantan rekan duet Maia Estianty ini bersedih dan membuatnya menjadi kejang-kejang. Bahkan ia pun berharap agar Arya bisa menjaga perasaan dirinya yang mengaku tengah berbadan dua. "Aku tuh suka sedih kalau misalkan Arya tuh bilang, 'kamu tuh belum hamil', nah, itu tuh bikin aku kejang-kejang lagi," sahutnya.

"Aku merasa masalahnya aku hamil. Nah, aku merasa hamil, jadi tolong jaga perasaan aku," pintanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163849/pinkan_mambo-ZGfR_large.jpg
Pinkan Mambo Jualan Pisang Goreng Rp200.000, Suami: Buset, Keras Amat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159597/pinkan_mambo-alSL_large.jpg
Codeblu Review Donat Pinkan Mambo, Tampilan Penuh Minyak Bikin Syok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156075/pinkan_mambo-wRtH_large.jpg
Biodata Pinkan Mambo, Musisi yang Banting Setir Jualan Donat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/33/3072851/pinkan_mambo-tIZD_large.jpg
Pisah dari Arya Khan, Pinkan Mambo Ingin Fokus Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071863/pinkan_mambo-jmuU_large.jpg
Bongkar Kelakuan Arya Khan, Pinkan Mambo : Rasanya Sakit Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071845/pinkan_mambo-dh52_large.jpg
Pinkan Mambo Tegaskan Telah Cerai dari Arya Khan sang Pedagang Singkong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement