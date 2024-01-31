Pinkan Mambo Merasa Hamil Meski Belum Memeriksakan Kandungannya ke Dokter

JAKARTA - Pinkan Mambo merasa bahwa saat ini dirinya tengah hamil. Meski belum memeriksakan kondisinya ke dokter, pelantun Kasmaran ini cukup yakin jika saat ini ia tengah mengandung buah cintanya dengan Arya Khan.

"Aku tuh penginnya ngasih tahu ke infotainment kalau aku lagi hamil, cuma memang aku tuh bawaannya nggak suka dokter," ujar Pinkan Mambo seperti dikutip dari akun YouTube Waswas.

"Aku nggak suka rumah sakit, aku juga nggak suka test pack," sambungnya.

Merasa hamil namun enggan melakukan testpack dan memeriksakan kondisinya ke dokter, jelas membuat Arya Khan tak percaya dengan firasat istrinya. Pinkan sendiri mengaku memiliki trauma jika harus mengunjungi dokter kandungan untuk memeriksakan dirinya.

Pinkan Mambo merasa tengah hamil (Foto: TikTok)





"Aku merasa hamil, nah, Arya itu mewajibkan aku harus ke dokter kalau lagi hamil," jelas Pinkan.

"Nah, aku punya trauma, kalau kita ke dokter nanti malah keguguran, jadi aku tuh udah merasa lagi hamil, jadi jangan disenggol," sambungnya.

Sikap Arya yang ragu jika Pinkan telah hamil membuat mantan rekan duet Maia Estianty ini bersedih dan membuatnya menjadi kejang-kejang. Bahkan ia pun berharap agar Arya bisa menjaga perasaan dirinya yang mengaku tengah berbadan dua. "Aku tuh suka sedih kalau misalkan Arya tuh bilang, 'kamu tuh belum hamil', nah, itu tuh bikin aku kejang-kejang lagi," sahutnya.

"Aku merasa masalahnya aku hamil. Nah, aku merasa hamil, jadi tolong jaga perasaan aku," pintanya.