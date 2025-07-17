Biodata Pinkan Mambo, Musisi yang Banting Setir Jualan Donat

JAKARTA - Pinkan Mambo mencuri perhatian publik. Bukan karena lagu baru atau penampilan di panggung, melainkan langkahnya terjun ke dunia bisnis donat yang justru menuai kritik tajam dari netizen hingga para food vlogger.

Mantan rekan duet Maia Estianty di grup musik Ratu ini diketahui membuka usaha donat dengan harga jual yang cukup tinggi. Namun, respons publik tak sepenuhnya positif. Banyak yang menyoroti kemasan, rasa, dan harga yang dianggap tidak sebanding.

Donat buatan Pinkan Mambo baru-baru ini viral usai direview oleh sejumlah food vlogger, termasuk pengguna TikTok @nanakoot. Dalam videonya, ia membeli satu boks donat berisi 9 buah dengan empat varian rasa, seharga Rp200 ribu. Namun, ia merasa kecewa dengan tampilan kemasan donat tersebut.

“Bukannya mau julid ya, tapi ini Rp200 ribu aku beli. Isinya 4 macam rasa, tapi dapat kotaknya kayak gini,” ujar Nana Koot dalam unggahannya.

Perjalanan Karier Pinkan Mambo

Pinkan Ratnasari Mambo atau lebih dikenal sebagai Pinkan Mambo adalah penyanyi yang sempat populer di era 2000-an. Lahir pada 11 November 1980, Pinkan menunjukkan bakat bernyanyi sejak usia sekolah dasar. Sang ibunda pun memberikan dukungan penuh untuk mengembangkan talenta tersebut.

Tahun 1998 menjadi awal langkah profesional Pinkan ketika ia direkrut menjadi penyanyi di sebuah kafe. Setahun berselang, Ahmad Dhani mengajaknya bergabung dalam proyek musik Ratu bersama Maia Estianty. Kehadiran Pinkan membawa warna baru bagi grup tersebut.

Namun, kebersamaan Pinkan dan Ratu hanya bertahan sampai 2004. Ia memilih hengkang dan melanjutkan karier sebagai penyanyi solo. Sejak saat itu, Pinkan merilis beberapa lagu dan tetap aktif di industri hiburan meski tak seintens dulu.