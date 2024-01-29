Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Ancam Cerai, Arya Khan Menangis sampai Muka Membiru

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |18:50 WIB
Pinkan Mambo Ancam Cerai, Arya Khan Menangis sampai Muka Membiru
Pinkan Mambo mengancam akan menceraikan Arya Khan. (Foto: Starpro Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Pinkan Mambo mengaku, rumah tangganya dengan Arya Khan yang baru berjalan 1 bulan kerap diwarnai cekcok. Belum lama ini, dia bahkan sampai mengutarakan keinginannya untuk bercerai dari sang TikToker,

“Tadi malam, aku bilang ke dia, ‘Arya, aku capek. Sudahlah kita cerai saja.’ Eh, aku ngomong gitu dia langsung nangis sampai mukanya biru,” kata mantan personel Ratu itu dikutip dari Starpro Indonesia, pada Senin (29/1/2024).

Pinkan mengaku, keinginannya berpisah karena melihat sikap sang suami yang tidak mengerti perasaannya. “Aku capek mengalah terus. Sampai curhat sama tukang gojek loh,” tuturnya lagi.

Namun setelah melihat reaksi Arya Khan yang menangis saat dia mengancam untuk bercerai, Pinkan menyadari bahwa sang suami menyayanginya. Karena itu, dia mengurungkan niatnya untuk kembali bercerai.

“Saya bersyukur, karena ada orang yang sayang sama aku segitunya. Kalau misalnya saya ceraikan, dia pasti sakitnya banget-banget kan. Aku ngomong gitu saja dia nangis sampai mukanya membiru,” tuturnya.

Cekcok rumah tangga Pinkan Mambo dan Arya Khan sempat viral di media sosial, pekan lalu. Saat itu, video mereka sedang adu argumen tersebar di Instagram dan TikTok.

Pinkan dengan terang-terangan mengaku, tak suka dengan sikap Arya Khan. Namun protes sang istri ditanggapi TikToker asal Tangerang itu dengan sebuah ancaman. “Sudah, kalau begini aku pulang saja,” tuturnya.*

(SIS)

