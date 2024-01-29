Pinkan Mambo Bantah Dipaksa Suami Ngamen: Itu Hanya Konten

JAKARTA - Pinkan Mambo akhirnya menanggapi video viral dirinya yang sedang ngamen di jalanan. Arya Khan diduga memaksa mantan personel Duo Ratu itu untuk melakukan hal tersebut.

Namun kepada awak media, Pinkan mengaku, tidak ada paksaan dari Arya Khan untuk dirinya ngamen di jalanan. Karena video yang terlanjur viral di media sosial itu merupakan bagian dari kontennya.

“Enggak, itu hanya konten. Hanya mainan,” ujar ibu lima anak tersebut dikutip dari Starpro Indonesia, pada Senin (29/1/2024).

Pinkan Mambo menjelaskan, apa yang dilakukannya di TikTok merupakan bagian dari konten. Karena di platform tersebut, mereka harus bisa menarik perhatian warganet dengan berbagai tingkah unik.

“Ya kan aku harus bisa menyesuaikan diri sesuai dengan platformnya. Sebagai host TikTok ya enggak masalah kalau aku guling-gulingan di jalan,” katanya menambahkan.

Video Pinkan Mambo ngamen di jalanan viral pada 20 Januari silam. Dalam video itu, dia terlihat bernyanyi dan berjoget di depan pengendara jalan saat lampu merah. Namun aksinya itu justru diteriaki oleh suaminya.

“Orang gila! Orang gila! Baru pulang dari Grogol, Pak. Mambo asyik goyangannya. Sekarang (akting) menangis. Ayo, cepat nangis. Sawer guys, sawer. Lumayan dapat ceban bisa beli tea jus,” ujarnya.