Codeblu Review Donat Pinkan Mambo, Tampilan Penuh Minyak Bikin Syok

JAKARTA - Donat Pinkan Mambo kembali menjadi buah bibir netizen ketika diulas food vlogger Codeblu. Codeblu kemudian mereview donat itu dari segi bentuk, rasa, hingga rasa.

Namun yang menjadi perhatian Codeblu adalah minyak 'melimpah' pada donat itu. Bahkan donat itu mengeluarkan minya cukup banyak saat ditekan oleh Codeblu.

“In this economy, kita makan donatnya Pinkan Mambo, kayak mana minyaknya? Minyak semua ini,” katanya dikutip dari akun Instagram @codebluuuu, Jumat (1/8/2025).

Codeblu Review Donat Pinkan Mambo, Tampilannya Bikin Syok. (Foto: Instagram/@codebluuuu)

Codeblu juga memperlihatkan penampilan donat Pinkan Mambo yang menurutnya tidak menggugah selera. Penilaian serupa sebenarnya serupa dengan review food vlogger lainnya.

Selain itu, terlihat pula rembesan minyak pada kemasan donat tersebut. “Terus terang, gue enggak merasakan kemewahan donat ini,” tuturnya.

Soal harga, Codeblu menilai, donat Pinkan Mambo masih tergolong murah meski dibanderol Rp200.000 per kotak. Namun sayangnya, harga tersebut tidak diimbangi dengan kualitas dan packaging yang memadai.