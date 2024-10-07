Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Tegaskan Telah Cerai dari Arya Khan sang Pedagang Singkong

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |13:12 WIB
Pinkan Mambo Tegaskan Telah Cerai dari Arya Khan sang Pedagang Singkong
Pinkan Mambo Tegaskan Telah Cerai dari Arya Khan sang Pedagang Singkong (Foto: Okezone)
JAKARTA Pinkan Mambo datang dengan kabar kurang menyenangkan. Rumah tangganya dengan Arya Khan, tiktokers yang juga seorang pedagang singkong dikabarkan telah berakhir.

Pinkan Mambo blakblakan soal kandasnya hubungan tersebut. Perceraian disampaikan dan ditandai dengan sebuah materai.

"Oh ya udah lah, ini udahan ya, terus aku minta langsung materai, tanda tangan,” ucap Pinkan dalam tayangan Brownies.

Pinkan Mambo Tegaskan Telah Cerai dari Arya Khan
Pinkan Mambo Tegaskan Telah Cerai dari Arya Khan

Proses cerai pun begitu singkat. Pinkan dan Arya memegang salinan surat cerai yang dibubuhi dengan materai.

"Dia pegang satu, aku pegang satu. Oke kita officially cerai," sambungnya.

Soal alasan perceraian, Pinkan tak ingin menjelaskannya. Menurutnya alasan tersebut bukan konsumsi publik yang harus diketahui banyak orang. 

Namun demikian, Pinkan hanya menjelaskan secara garis besar jika dirinya dan Arya Khan telah berbeda prinsip hidup.

"Sebenarnya ada alasannya, cuma aku belum bisa omongin, intinya beda prinsip aja," ucap Pinkan.

Seperti diketahui, Pinkan Mambo menikah dengan Arya Khan pada Minggu, 24 Desember 2023. Pernikahan mereka berlangsung secara sederhana dan dilaksanakan di kediaman Arya.

 

Halaman:
1 2
