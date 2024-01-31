Kolaborasi dengan Alan Walker, Putri Ariani Sebut Sebagai Pencapaian Terbesarnya di Musik

Putri Ariani sebut kolaborasi dengan Alan Walker sebagai pencapaian terbesarnya di musik (Foto: Instagram/arianinismaputri)

JAKARTA - Putri Ariani mendapat kesempatan untuk kolaborasi dengan komposer asal Norwegia, Alan Walker. Tak hanya bersama Alan, Putri juga berkolaborasi dengan penyanyi Peder Elias dengan merilis single berjudul Who I Am.

Kepada awak media, Putri kemudian membagikan awal mula dirinya diajak menjadi rekan duet Alan dalam lagu ciptaannya. Pertemuan bermula saat mereka mengisi acara bersama ketika berkunjung ke Indonesia.

"Putri itu memang udah lama bikin cover lagunya Alan di sosial media. Nah beberapa bulan lalu, kita show bareng di salah satu acara di Indonesia, disitu Putri kolaborasi sama Alan bawain lagu Hero," kata Putri Ariani saat dikonfirmasi awak media belum lama ini.

"Nggak lama setelah itu, Alan ngirimin demo Who I Am ke Putri, nawarin Putri buat nyanyiin, dan Putri kayak langsung Alhamdulillah. I'm so excited!!!" sambungnya.

Sejatinya, Who I Am sendiri sudah bisa didengar sejak 4 Januari kemarin dan langsung trending di YouTube Indonesia dengan menempati posisi dua.

Putri merasa pengalaman berkolaborasi dengan sang idola adalah pencapaian terbesarnya.

"Kalau dibilang termasuk, of course yes. But I'll continue to achieve what I want more, dan ini jadi pemacu Putri untuk lebih semangat lagi," tegasnya.