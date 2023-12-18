Putri Ariani Bangga Namanya Paling Banyak Dicari Sepanjang 2023

JAKARTA - Putri Ariani menjadi sosok yang paling dicari di Google Search. Penghargaan ini diberikan kepadanya dalam acara Year in Search 2023 yang berlangsung Senin 18 Desember 2023.

Menurut Communication Manager Google Indonesia, Feliciana Wienathan, pengguna Google Search banyak yang mencari tahu sosok perempuan 17 tahun itu dengan keyword "Siapa Putri Ariani".

Nama Putri Ariani sukses masuk Top Trending Search in Indonesia dengan kategori "Siapa", berbarengan dengan publik figur lain seperti Willie Salim, Nadia Omara, Tessa Mariska, hingga Otto Hasibuan.

Mendapat penghargaan tersebut, Putri Ariani pun mengaku senang dan bersyukur meski tak menyangka. Tak lupa ia juga berterima kasih kepada para pengguna Google yang membuatnya viral.

"Alhamdulillah ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa untuk Putri tahun ini. Sebenarnya Putri juga gak pernah menyangka. Semoga di tahun depan euforianya akan seperti ini dan akan lebih dari ini," kata Putri.

BACA JUGA: