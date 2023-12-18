Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Ariani Bangga Namanya Paling Banyak Dicari Sepanjang 2023

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |00:01 WIB
Putri Ariani Bangga Namanya Paling Banyak Dicari Sepanjang 2023
Putri Ariani jadi sosok paling dicari sepanjang 2023 (Foto: IG Putri)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani menjadi sosok yang paling dicari di Google Search. Penghargaan ini diberikan kepadanya dalam acara Year in Search 2023 yang berlangsung Senin 18 Desember 2023.

Menurut Communication Manager Google Indonesia, Feliciana Wienathan, pengguna Google Search banyak yang mencari tahu sosok perempuan 17 tahun itu dengan keyword "Siapa Putri Ariani".

Putri Ariani Bangga Namanya Paling Banyak Dicari Sepanjang 2023

Nama Putri Ariani sukses masuk Top Trending Search in Indonesia dengan kategori "Siapa", berbarengan dengan publik figur lain seperti Willie Salim, Nadia Omara, Tessa Mariska, hingga Otto Hasibuan.

Mendapat penghargaan tersebut, Putri Ariani pun mengaku senang dan bersyukur meski tak menyangka. Tak lupa ia juga berterima kasih kepada para pengguna Google yang membuatnya viral.

"Alhamdulillah ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa untuk Putri tahun ini. Sebenarnya Putri juga gak pernah menyangka. Semoga di tahun depan euforianya akan seperti ini dan akan lebih dari ini," kata Putri.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/33/3192787//inara_rusli-j9fu_large.jpg
Dituding Gadaikan BPKB Mobil Anak Tanpa Izin, Inara Rusli: Kesepakatan Dua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/33/3192771//gilang_dirga-PuWv_large.jpg
Kabar Duka, Ayah Gilang Dirga Meninggal Dunia Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/33/3192706//tiara_savitri-uyOf_large.JPG
Mulan Jameela Bangga Putrinya Diterima Kuliah di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/33/3192703//diding_boneng-qzj1_large.JPG
Diding Boneng Selektif Pilih Peran di Film Usai Idap Asma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/33/3192698//rossa-OKxw_large.JPG
Beri Bantuan ke Korban Sumatera, Rossa: Karir Aku Besar di Sana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/33/3192638//rumah_diding_boneng_ambruk-wBPk_large.JPG
Diding Boneng Pastikan Tak Ada Korban Usai Rumahnya Ambruk
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement