9 Artis Cantik Dijuluki Ratu Sinetron Era 90an

JAKARTA - Sejumlah artis cantik di Indonesia pernah dijuluki sebagai Ratu Sinetron. Pasalnya, masyarakat sering kali melihat wajah para artis cantik ini menghiasi layar kaca.

Di era 90-an, sedikitnya ada sembilan artis yang dijuluki sebagai Ratu Sinetron. Bukan hanya sering kali mendapatkan tawaran bermain sinetron, pasalnya ada sejumlah sinetron hits yang mereka bintangi dan mampu tayang hingga bertahun-tahun lamanya.

Berikut, artis cantik yang dijuluki ratu sinetron era 90an:

1. Paramitha Rusady

Paramitha Rusady terjun ke dunia hiburan Tanah Air sejak usianya baru 6 tahun. Namun namanya baru benar-benar dikenal setelah debut di film Ranjau-Ranjau Cinta sebagai Mimi pada 1984.

Usai debut dalam film yang diperankan olehnya bersama Rano Karno, Paramitha cuku sering mendapatkan tawaran akting. Sebut saja Catatan Si Boy hingga Lupus IV.

2. Desy Ratnasari

Karier Desy Ratnasari dimulai usai ia meraih juara dua pemilihan Gadis sampul pada 1988. Di tahun yang sama, ibu satu anak ini mendapatkan tawaran untuk bermain dalam film Saskia hingga Elegi Buat Nana.

Tak lama setelahnya, ia pun bermain sebagai Astuti dalam serial televisi Jendela Rumah Kita yang tayang pada 1989.

3. Dian Nitami

Artis Dian Nitami pertama kali debut dalam film Di Balik Dinding Kelabu pada 1986. Semenjak saat itu, ia mendapatkan cukup banyak tawaran akting mulai dari film hingga sinetron.

Sampai saat ini, ada hampir 40 judul sinetron yang pernah diperankan oleh istri Anjasmara ini. Mulai dari Dunia Dara di 1991 hingga Buku Harian Seorang Istri di 2021-2022.

4. Maudy Koesnaedi

Meski saat ini jarang tampil di televisi, Maudy Koesnaedi menjadi salah satu aktris yang dijuluki sebagai ratu sinetron. Penampilan Maudy paling dikenal saat ia tampil di serial televisi Si Doel Anak Sekolahan.

Penampilan Maudy di Si Doel Anak Sekolahan sendiri mampu bertahan selama enam musim. Tepatnya mulai dari tahun 1994-2003.