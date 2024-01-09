Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Cantik Pemersatu Bangsa, Idolanya Kaum Adam

Nafisa Tahira , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |23:30 WIB
5 Artis Cantik Pemersatu Bangsa, Idolanya Kaum Adam
Artis cantik pemersatu bangsa. (Foto: Instagram/@realangelkaramoy/@wulanguritno/@sophia_latjuba88)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis cantik pemersatu bangsa yang kecantikan dan keseksiannya kerap menyihir warganet di media sosial. Setiap unggahan para artis ini kerap menarik perhatian warganet hingga membuat mereka mengeluarkan celotehan di media sosial. 

Berikut deretan artis cantik pemersatu bangsa versi Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber:

1.Wulan Guritno

Artis cantik pemersatu bangsa. (Foto: Instagram/@wulanguritno)

Wulan Guritno tak hanya dikenal sebagai aktris, namun juga model dan pengusaha yang cukup sukses. Aktris 41 tahun ini kerap membagikan kegiatan syuting, olahraga, hingga berbagai foto cantik kepada 5,8 juta pengikutnya di Instagram. 

2.Maria Vania

Artis cantik pemersatu bangsa. (Foto: Instagram/@maria_vaniaa)

Artis cantik pemersatu bangsa selanjutnya adalah Maria Vania. Presenter dan influencer gym ini menarik perhatian publik berkat berbagai video berisi tips olahraga hingga sederet pose seksi yang dibagikannya kepada 4,3 juta follower-nya di Instagram. 

3.Sophia Latjuba

Artis cantik pemersatu bangsa. (Foto: Instagram/@sophia_latjuba88)

Sophia Latjuba memiliki perjalanan panjang di industri hiburan Tanah Air sebagai aktris dan penyanyi. Di usia kepala lima, ibu dua anak tersebut selalu mampu menarik perhatian 3,8 juta pengikutnya di Instagram dengan tampilan fisiknya yang tetap terjaga.

Halaman:
1 2
