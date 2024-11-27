3 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Fadly Faisal, Nomor 2 Putus Imbas Skandal Video Syur

JAKARTA - Artis cantik pernah dekat dengan Fadly Faisal akan dibahas dalam artikel ini. Nama Fadly menjadi sorotan ketika memperkenalkan pacar barunya, Maudy Effrosina, pada 17 November silam.

Dalam unggahannya, Fadly mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang kekasih dengan sapaan mesra dan emoji cinta. Postingan tersebut langsung mendapat respons dari netizen yang mendukung hubungan keduanya untuk segera go public.

Tak hanya netizen, Fujianti Utami Putri pun ikut menggoda sang kakak di kolom komentar. “Oh, sudah tayang? Tahu gitu, tadi Uti enggak sensor (wajahnya),” katanya.

Sebelum akhirnya go public dengan Maudy Effrosina, Fadly Faisal diketahui pernah menjalin hubungan asmara dengan beberapa artis cantik. Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Sarah Louise

Pada 2021, Fadly Faisal sempat memamerkan hubungan asmaranya dengan Sarah Louise, seorang model Indonesia yang sering tampil di berbagai peragaan busana. Sayang, hubungannya dengan perempuan berparas bule itu hanya bertahan 4 bulan.

2.Rebecca Klopper

Artis cantik pernah dekat dengan Fadly Faisal berikutnya adalah Rebecca Klopper. Pasangan ini go public dengan asmara mereka di media sosial, pada Maret 2022. Menariknya, Rebecca juga sangat dekat dengan Fuji dan keluarga Fadly lainnya.

Sayangnya, hubungan mereka terlihat merenggang setelah Becca terlibat kasus video mesum yang dilakukan mantan kekasihnya pada pertengahan tahun 2023. Meski Fadly terus memberi dukungan namun mereka akhirnya putus setelah kasus itu naik ke pengadilan.