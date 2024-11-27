Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Fadly Faisal, Nomor 2 Putus Imbas Skandal Video Syur

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |19:30 WIB
3 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Fadly Faisal, Nomor 2 Putus Imbas Skandal Video Syur
Artis Cantik Pernah Dekat dengan Fadly Faisal, Nomor 2 Putus Imbas Skandal Video Syur. (Foto: Rebecca Klopper/Instagram/@rklopperr)
A
A
A

JAKARTA - Artis cantik pernah dekat dengan Fadly Faisal akan dibahas dalam artikel ini. Nama Fadly menjadi sorotan ketika memperkenalkan pacar barunya, Maudy Effrosina, pada 17 November silam.

Dalam unggahannya, Fadly mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang kekasih dengan sapaan mesra dan emoji cinta. Postingan tersebut langsung mendapat respons dari netizen yang mendukung hubungan keduanya untuk segera go public

Tak hanya netizen, Fujianti Utami Putri pun ikut menggoda sang kakak di kolom komentar. “Oh, sudah tayang? Tahu gitu, tadi Uti enggak sensor (wajahnya),” katanya. 

Sebelum akhirnya go public dengan Maudy Effrosina, Fadly Faisal diketahui pernah menjalin hubungan asmara dengan beberapa artis cantik. Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

3 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Fadly Faisal

1.Sarah Louise

Sarah Louise Gosling
Artis Cantik Pernah Dekat dengan Fadly Faisal. (Foto: Sarah Louise Gosling/Instagram/@srhluoiseee)

Pada 2021, Fadly Faisal sempat memamerkan hubungan asmaranya dengan Sarah Louise, seorang model Indonesia yang sering tampil di berbagai peragaan busana. Sayang, hubungannya dengan perempuan berparas bule itu hanya bertahan 4 bulan. 

2.Rebecca Klopper

Artis cantik pernah dekat dengan Fadly Faisal berikutnya adalah Rebecca Klopper. Pasangan ini go public dengan asmara mereka di media sosial, pada Maret 2022. Menariknya, Rebecca juga sangat dekat dengan Fuji dan keluarga Fadly lainnya.

Rebecca Klopper
Artis Cantik Pernah Dekat dengan Fadly Faisal. (Foto: Rebecca Klopper/Instagram/@rklopperr)

Sayangnya, hubungan mereka terlihat merenggang setelah Becca terlibat kasus video mesum yang dilakukan mantan kekasihnya pada pertengahan tahun 2023. Meski Fadly terus memberi dukungan namun mereka akhirnya putus setelah kasus itu naik ke pengadilan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169318/artis_cantik_hobi_berkuda-NlPm_large.jpg
6 Artis Cantik Indonesia Hobi Berkuda, Ada yang Rajin Ikut Kejuaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168251/nathalie_holscher_dan_olla_ramlan-a0HW_large.jpg
2 Artis Cantik Putuskan Jadi Disk Jockey usai Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143057/yuki_kato-Bc9w_large.jpg
7 Artis Cantik Indonesia Berdarah Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/33/3135943/nindy_ayunda_x_irish_bella-KiAd_large.jpg
2 Artis Cantik Ceraikan Suami Buntut Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/33/3119329/wendy_walters-szcr_large.jpg
5 Artis Cantik Hobi Naik Gunung, Ada yang Berambisi Taklukkan Puncak Carstensz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/33/3089305/prilly_latuconsina-tIQy_large.jpg
6 Artis Cantik yang Pernah Dekat dengan Aliando Syarief
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement