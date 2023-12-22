5 Artis Cantik yang Miliki Anak, Bikin Kaum Adam Jatuh Cinta

JAKARTA - Sebagai seorang selebriti, penampilan menjadi hal penting. Tak heran bila mereka kerap tampil maksimal saat di depan publik.

Meski sudah memiliki anak, namun para artis ini tetap mementingkan penampilannya. Bahkan gaya mereka masih terlihat awet muda meski sudah memiliki anak lebih dari satu.

Berikut deretan mom artis paling stylish, seperti dirangkum berbagai sumber, Jumat (22/12/2023).

1. Donna Harun

Donna Harun salah satu mom seleb yang memiliki gaya yang stylish. Saat ini sudah menginjak usia 55 tahun, meski demikian penampilannya masih seperti ABG.

Melalui postingannya di Instagram, ibu dari Ricky Harun ini kerap mengunggah foto OOTDnya. Dia sering tampil dengan gaya casual dan juga feminin tergantung momen.

2. Sophia Latjuba

Penampilan Sophia Latjuba tak pernah lepas dari sorotan publik. Menginjak usia 53 tahun, penampilannya makin stunning.

Rupanya ia memiliki cara tersendiri untuk menjaga kondisi tubuhnya, selain menjadi vegetarian, ia juga rutin olahraga. Berbagai olahraga pun ia lakukan, mulai dari gym hingga yoga.

3. Wulan Guritno

Wulan Guritno kerap mengenakan busana terbuka sambil memamerkan body goalsnya.

Gayanya yang stylish membuat ibu tiga anak ini sering bikin netizen salfok alias salah fokus. Bahkan saat bersama anak-anaknya, gaya Wulan bak bestie.