Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Cantik yang Miliki Anak, Bikin Kaum Adam Jatuh Cinta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |17:56 WIB
5 Artis Cantik yang Miliki Anak, Bikin Kaum Adam Jatuh Cinta
Artis Cantik yang miliki anak, bikin kaum adam jatuh cinta. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai seorang selebriti, penampilan menjadi hal penting. Tak heran bila mereka kerap tampil maksimal saat di depan publik.

Meski sudah memiliki anak, namun para artis ini tetap mementingkan penampilannya. Bahkan gaya mereka masih terlihat awet muda meski sudah memiliki anak lebih dari satu.

Berikut deretan mom artis paling stylish, seperti dirangkum berbagai sumber, Jumat (22/12/2023).

1. Donna Harun

Donna Harun salah satu mom seleb yang memiliki gaya yang stylish. Saat ini sudah menginjak usia 55 tahun, meski demikian penampilannya masih seperti ABG.

Donna Harun

Melalui postingannya di Instagram, ibu dari Ricky Harun ini kerap mengunggah foto OOTDnya. Dia sering tampil dengan gaya casual dan juga feminin tergantung momen.

2. Sophia Latjuba

Penampilan Sophia Latjuba tak pernah lepas dari sorotan publik. Menginjak usia 53 tahun, penampilannya makin stunning.

Sophia Latjuba

Rupanya ia memiliki cara tersendiri untuk menjaga kondisi tubuhnya, selain menjadi vegetarian, ia juga rutin olahraga. Berbagai olahraga pun ia lakukan, mulai dari gym hingga yoga.

3. Wulan Guritno

Wulan Guritno kerap mengenakan busana terbuka sambil memamerkan body goalsnya.

Wulan Guritno

Gayanya yang stylish membuat ibu tiga anak ini sering bikin netizen salfok alias salah fokus. Bahkan saat bersama anak-anaknya, gaya Wulan bak bestie.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement