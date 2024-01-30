Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lagu Salam M3tal Banjir Pujian, Netizen: Suara Rakyat adalah Suara Ganjar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |12:30 WIB
Lagu Salam M3tal Banjir Pujian, Netizen: Suara Rakyat adalah Suara Ganjar
Lagu Salam M3tal Banjir Pujian (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Lagu Salam M3tal ciptaan band Slank banjir pujian dari netizen. Sejak awal dirilis netizen mengaku sangat related dengan lirik lagu yang didedikasikan Slank sebagai bentuk dukungannya kepada calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan wakil presiden (cawapres) Mahfud MD.

Pujian itu terlihat dari kolom komentar kanal YouTube YouthTV Indonesia, yang mengunggah musik video Salam M3tal.

Dalam musik video tersebut, memperlihatkan personil Slank bernyanyi bersama para musisi, budayawan dan aktivis yang menamakan diri mereka Revolusi Cinta.

Ada juga beberapa publik fitur seperti Iwa K, Andre Taulany, The Virgin hingga Atiek CB.

Salam M3tal

Lagu Salam M3tal Banjir Pujian (Foto: MPI)


"Salam M3tal, menang total. Rambut putih yang kita pilih, merah putih semangat berkobar jangan lupa coblos pak Ganjar," bunyi penggalan liriknya.

Dengan lirik yang begitu easy listening, banyak yang menilai bahwa Slank selalu berhasil mewakili pikiran rasional masyarakat lewat lirik lagunya.

"Keren banget, Revolusi Cinta 14 februari ungkapkan Revolusi cinta terhadap bangsa ini dengan memilih Ganjar Mahfud. Suara Rakyat adalah SurGa (Suara Ganjar) 14 feb 2024," kata @stop***.

"Kerennnnn mantap. GAMA METAL (Ganjar Mahfud Menang Total)," timpal @ratna***.

Halaman:
1 2
