HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ko Apex Tak Setuju Dinar Candy Dicap Pelakor

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |11:29 WIB
Ko Apex Tak Setuju Dinar Candy Dicap Pelakor
Ko Apex Dinar Candy dicap sebagai pelakor (Foto: Instagram/dinar_candy)
A
A
A

JAKARTA - Dinar Candy dan Ko Apex akhirnya muncul bersama dalam konten YouTube milik Denise Chariesta. Dalam kesempatan itu, pasangan ini terlihat buka-bukaan soal hubungan asmara mereka.

Menariknya, Ko Apex tampak tidak setuju jika Dinar dicap sebagai perebut suami orang atau yang disingkat Pelakor. Sebab, ia merasa bahwa apa Dinar belum tentu melakukan hal lebih buruk dari orang-orang yang menghinanya.

"Kalau menilai kan itu netizen yang bilang Dinar pelakor bla bla bla, banyak yang kata-kata nggak baik," ujar Ko Apex dalam podcast yang dibawakan Denise Chariesta, Kamis (25/1/2024).

"Sebelum ngatain orang pelakor, coba lu koreksi diri sendiri. Jangan-jangan nih, lu ngatain Dinar pelakor, tiba-tiba suami lu di belakang lebih parah dari gue," lanjutnya.

Dinar Candy

Ko Apex Dinar Candy dicap sebagai pelakor (Foto: Instagram/dinar_candy)


Terkait alasan Ko Apex tidak mau jika Dinar dicap pelakor pun, pria asal Kalimantan ini memiliki jawabannya. Sebab, ia sempat bersusah payah mendapatkan hati sang selebgram.

"Tergantung pelakor bukan karena ceweknya juga ya. Kan ada cewek, cewek malam, itu boleh disebut pelakor. Kalau kayak Dinar ini, dia nolak aku lho beberapa kali, dia jual mahal," ungkapnya.

Sementara itu, Ko Apex pun berharap agar para istri di luar sana bisa memberikan kebebasan pada suami mereka guna mencegah perselingkuhan. Menurutnya, sikap posesif dan cemburuan istri yang hobi mengekanglah yang membuat para suami akhirnya selingkuh.

Selain itu, ia juga menyebut jika istri yang diselingkuhi suaminya memiliki kekurangan.

Halaman:
1 2
