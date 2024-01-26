Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pacaran dengan Ko Apex, Dinar Candy Dapat 1 Anak Perusahaan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |02:30 WIB
Pacaran dengan Ko Apex, Dinar Candy Dapat 1 Anak Perusahaan
Dinar Candy dapat satu anak perusahaan dari Ko Apex (Foto: Instagram/ko__apex)
JAKARTA - Dinar Candy dan Ko Apex semakin menunjukkan kemesraannya sebagai sepasang kekasih. Akan tetapi, Ko Apex yang tahu bahwa Dinar adalah seorang publik figur, tak lantas aji mumpung apalagi menumpang tenar pada kekasihnya.

Saat mendekati Dinar pun, Ko Apex rela mengeluarkan modal tak sedikit. Bahkan ia sampai rela memberikan satu anak perusahaannya untuk dikelola oleh DJ berusia 30 tahun tersebut.

"Malah gue kasih usaha gue ke Dinar, bukannya gue numpang hidup sama usahanya Dinar," tegas Ko Apex dalam YouTube milik Denise Chariesta.

Sementara itu, Ko Apex sendiri mengaku memberikan perusahaannya bukan hanya untuk Dinar, tetapi juga mantan istri serta anak-anaknya. Hal itu membuat Ko Apex ingin melihat apakah hubungannya dengan Dinar bisa membawa kebaikan untuk perusahaannya atau justru sebaliknya.

Dinar Candy dan Ko Apex

"Jadi, dia punya anak perusahaan tapi dibedain sama perusahaannya Feli," ujar Dinar Candy.

"Kan aku ada mantan istri, ada perusahaan 1 ya udah aku kasih ke dia untuk anak. Sekarang kan si Dinar dekat sama aku, ya aku kasih perusahaan. Jadi, nanti kita kelihatan tuh selama bersama itu dapatnya apa," timpal Ko Apex.

Pria asal Kalimantan ini mengaku bahwa ia tidak ingin menjalin hubungan yang hanya bisa menguntungkan dan merugikan satu pihak saja. Oleh karenanya, ia pun tetap memperbolehkan Dinar untuk berkarier sebagai DJ, tetapi dengan pakaian yang lebih tertutup.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Dinar saat ini merupakan pengelola sebuah anak perusahaan, dimana citranya di depan pengusaha lain tentunya akan buruk, jika ia masih mengenakan pakaian terbuka.

