Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ Bawa Pesan Khusus untuk Remaja Lewat The One Goes To School

Nafisa Tahira , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:28 WIB
Vision+ Bawa Pesan Khusus untuk Remaja Lewat <i>The One</i> Goes To School
The One Goes To School. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAVision+ gelar The One Goes To School di SMK Letris 2 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, pada 24 Januari silam. Acara tersebut dimeriahkan cast The One, Emir Mahira dan Shakira Jasmine. 

Bersama dua aktor muda tersebut, hadir pula sutradara The One: Eko Kristianto, Pevita Pearce, Tanta Ginting, dan Amanda Iswan. Tanta menilai, cerita yang disuguhkan serial itu dekat dengan keseharian anak muda. 

“Tadi saya sempat ngobrol sama anak-anak dan mereka excited banget dengan serial ini karena ceritanya relate dengan usia mereka yang sedang memikirkan arah masa depan,” kata Tanta dalam acara tersebut. 

Sang aktor menambahkan, para siswa dikenalkan dengan dunia e-sports yang bisa mereka tekuni kelak. Apalagi industri e-sports, menurut Tanta Ginting, semakin berkembang dan menjanjikan di dalam negeri.

Pernyataan senada diungkapkan Pevita Pearce, sutradara dan produser serial The One. Dia menyebut, kini stigma game telah banyak berubah. Semakin banyak anak muda yang menyadari bahwa ada banyak peluang yang bisa dijelajahi lewat game.

“Dulu, stigma game cukup buruk. Namun sekarang, beberapa sekolah bahkan menjadikan game sebagai kegiatan ekstrakulikuler para siswanya. Apalagi kan ada Piala Presiden Esport ya,” tutur Pevita. 

Ajang The One Goes to School berlangsung meriah dan mendapatkan sambutan hangat siswa SMK Letris 2 Pamulang. Karena itu, tonton sekarang dua episode awal serial The One secara gratis lewat aplikasi Vision+.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement