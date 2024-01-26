Vision+ Bawa Pesan Khusus untuk Remaja Lewat The One Goes To School

JAKARTA – Vision+ gelar The One Goes To School di SMK Letris 2 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, pada 24 Januari silam. Acara tersebut dimeriahkan cast The One, Emir Mahira dan Shakira Jasmine.

Bersama dua aktor muda tersebut, hadir pula sutradara The One: Eko Kristianto, Pevita Pearce, Tanta Ginting, dan Amanda Iswan. Tanta menilai, cerita yang disuguhkan serial itu dekat dengan keseharian anak muda.

“Tadi saya sempat ngobrol sama anak-anak dan mereka excited banget dengan serial ini karena ceritanya relate dengan usia mereka yang sedang memikirkan arah masa depan,” kata Tanta dalam acara tersebut.

Sang aktor menambahkan, para siswa dikenalkan dengan dunia e-sports yang bisa mereka tekuni kelak. Apalagi industri e-sports, menurut Tanta Ginting, semakin berkembang dan menjanjikan di dalam negeri.

Pernyataan senada diungkapkan Pevita Pearce, sutradara dan produser serial The One. Dia menyebut, kini stigma game telah banyak berubah. Semakin banyak anak muda yang menyadari bahwa ada banyak peluang yang bisa dijelajahi lewat game.

“Dulu, stigma game cukup buruk. Namun sekarang, beberapa sekolah bahkan menjadikan game sebagai kegiatan ekstrakulikuler para siswanya. Apalagi kan ada Piala Presiden Esport ya,” tutur Pevita.

Ajang The One Goes to School berlangsung meriah dan mendapatkan sambutan hangat siswa SMK Letris 2 Pamulang.