Mantan Suami Nindy Ayunda Beri Reaksi Usai Anaknya Disebut Fatherless Oleh Teman Sekolah

JAKARTA - Artis Nindy Ayunda sempat sedih saat mengetahui bahwa anaknya dituding fatherless oleh teman sekolahnya. Padahal, kedua buah hatinya hingga kini masih memiliki ayah, walau rumah tangganya dengan Askara Parasady Harsono telah berakhir sejak Mei 2021.

Usai Nindy menceritakan bahwa anaknya dianggap fatherless oleh teman-temannya, Askara pun angkat bicara. Melalui akun Instagram Storynya, Askara tampak memberikan ucapan menohok yang diduga ditujukannya kepada Nindy Ayunda.

"Kalo benci, ya benci sendiri aja. Anak2 ga usah disuruh ikutan benci," kata Askara.

Lebih lanjut, Askara menyebut jika saat ini ia dan seseorang yang disebutnya sebagai mbak ee sudah sama-sama memiliki kehidupan masing-masing. Namun menurutnya, jangan sampai anak-anak mengetahui masalah yang terjadi antara kedua orangtuanya, karena anak seharusnya hanya mengetahui bermain serta belajar.

Mantan suami Nindy Ayunda bereaksi usai anaknya disebut fatherless (Foto: Instagram/nindyayunda)





"Kita sudah punya kehidupan masing2 mbak ee. Masalah orang tua ya urusan orang tua, anak tidak perlu tau, kasian," lanjutnya

"Apa apa alesan pake anak, anak cuma harus fokus belajar belajar dan main. Jangan di tambah beban masalah pribadinya mbak ee," timpalnya.

Selain itu, Askara juga memberi peringatan agar ia sebagai ayah tidak dibenci dan disalahkan oleh anaknya. Sebab, meski tak lagi tinggal bersama, Askara tetap berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai ayah kepada dua anaknya.