Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nindy Ayunda Diduga Punya Pacar Baru Usai Pamer Buket Bunga di Momen Valentine

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |14:44 WIB
Nindy Ayunda Diduga Punya Pacar Baru Usai Pamer Buket Bunga di Momen Valentine
Nindy Ayunda diduga punya pacar baru (Foto: Instagram/nindyayunda)
A
A
A

JAKARTA - Nindy Ayunda sempat mengungkapkan bahwa hubungan asmaranya dengan Dito Mahendra telah berakhir. Usai mengumumkan kabar tersebut, ibu dua anak itu mengatakan jika saat ini ia akan fokus pada buah hatinya.

Kendati begitu, baru-baru ini Nindy diduga sudah memiliki kekasih baru. Pasalnya, ia mendapatkan sebuah buket bunga mawar merah dari seseorang yang tampaknya cukup spesial baginya.

Melalui akun Instagram pribadinya, Nindy terlihat memajang foto buket bunga mawar yang ia dapatkan. Bahkan, ia juga turut membagikan pesan yang ditulis oleh orang yang telah memberikannya bunga.

"To: my love. The first, my last, my everything. xoxo. Your rainbow after the storm," bunyi pesan yang diterima Nindy dalam buket bunga mawar tersebut.

Nindy Ayunda

Nindy Ayunda diduga punya pacar baru (Foto: Instagram/nindyayunda)


Mendapatkan bunga dari seseorang yang dianggap spesial, Nindy pun terlihat bahagia. Bahkan ia pun menuliskan pesan balasan untuk orang tersebut.

"Thank you for always being my rainbow after the storm emang ga boleh sendiri ya," tulis Nindy.

"Sesuai lagu nya ya back at one," lanjutnya.

Unggahan tersebut sontak membuat netizen ramai dan penasaran dengan sosok yang memberikan bunga pada pelantun Buktikan tersebut. Bahkan, tidak sedikit yang berharap agar Nindy dapat menikah lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152492/nindy_ayunda-lAEv_large.jpg
Nindy Ayunda Akhirnya Akui Sudah Menikah dengan Dito Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/33/3107379/nindy_ayunda-x3Oj_large.jpg
Kronologi Nindy Ayunda Balikan dan Isyaratkan Akan Menikah dengan Dito Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106975/nindy_ayunda-J7dU_large.jpg
CLBK, Nindy Ayunda Isyaratkan Bakal Menikah dengan Dito Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/33/2987464/bukan-menikah-nindy-ayunda-ternyata-rilis-single-baru-NwxxCZjQxu.jpg
Bukan Menikah, Nindy Ayunda Ternyata Rilis Single Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986832/nindy-ayunda-unggah-foto-kenakan-gaun-pengantin-sudah-menikah-lagi-uI0VmyQmNG.jpg
Nindy Ayunda Unggah Foto Kenakan Gaun Pengantin, Sudah Menikah Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/33/2961104/mantan-suami-nindy-ayunda-beri-reaksi-usai-anaknya-disebut-fatherless-oleh-teman-sekolah-BsaneICOWz.jpg
Mantan Suami Nindy Ayunda Beri Reaksi Usai Anaknya Disebut Fatherless Oleh Teman Sekolah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement