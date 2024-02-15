Nindy Ayunda Diduga Punya Pacar Baru Usai Pamer Buket Bunga di Momen Valentine

JAKARTA - Nindy Ayunda sempat mengungkapkan bahwa hubungan asmaranya dengan Dito Mahendra telah berakhir. Usai mengumumkan kabar tersebut, ibu dua anak itu mengatakan jika saat ini ia akan fokus pada buah hatinya.

Kendati begitu, baru-baru ini Nindy diduga sudah memiliki kekasih baru. Pasalnya, ia mendapatkan sebuah buket bunga mawar merah dari seseorang yang tampaknya cukup spesial baginya.

BACA JUGA: Mantan Suami Nindy Ayunda Beri Reaksi Usai Anaknya Disebut Fatherless Oleh Teman Sekolah

Melalui akun Instagram pribadinya, Nindy terlihat memajang foto buket bunga mawar yang ia dapatkan. Bahkan, ia juga turut membagikan pesan yang ditulis oleh orang yang telah memberikannya bunga.

"To: my love. The first, my last, my everything. xoxo. Your rainbow after the storm," bunyi pesan yang diterima Nindy dalam buket bunga mawar tersebut.

Nindy Ayunda diduga punya pacar baru (Foto: Instagram/nindyayunda)





Mendapatkan bunga dari seseorang yang dianggap spesial, Nindy pun terlihat bahagia. Bahkan ia pun menuliskan pesan balasan untuk orang tersebut.

"Thank you for always being my rainbow after the storm emang ga boleh sendiri ya," tulis Nindy.

"Sesuai lagu nya ya back at one," lanjutnya.

Unggahan tersebut sontak membuat netizen ramai dan penasaran dengan sosok yang memberikan bunga pada pelantun Buktikan tersebut. Bahkan, tidak sedikit yang berharap agar Nindy dapat menikah lagi.