HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nindy Ayunda Ternyata Sudah Putus dengan Dito Mahendra

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |07:00 WIB
Nindy Ayunda Ternyata Sudah Putus dengan Dito Mahendra
Nindy Ayunda dan Dito Mahendra sudah putus (Foto: Instagram/nindyayunda)
JAKARTA - Nindy Ayunda memberikan bantahan soal kabar bahwa ia sudah menikah siri dengan Dito Mahendra. Pernyataan tersebut bahkan diucapkannya secara langsung saat tampil di acara Pagi Pagi Ambyar.

"Nggak pernah nikah siri," tegas Nindy Ayunda dalam tayangan tersebut.

Sementara itu, Nindy pun tampak memberikan penegasan atas hubungannya dengan Dito. Selain tidak pernah menikah siri, Nindy juga sudah tak lagi menjalin hubungan dengan tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal tersebut.

Ya, Nindy mengaku jika dirinya dan Dito sudah putus.

Nindy Ayunda

Nindy Ayunda dan Dito Mahendra sudah putus (Foto: Instagram/nindyayunda)


Kini, mantan istri Askara Parasady Harsono itu memilih untuk fokus pada dirinya sendiri dan juga kedua buah hatinya.

"Aku belum pernah nikah siri," lanjutnya.

"Pokoknya sendiri saja ah. Nggak ada pernikahan. Iya (sudah putus) selesai," tegasnya.

(van)

Nindy Ayunda Akhirnya Akui Sudah Menikah dengan Dito Mahendra
Kronologi Nindy Ayunda Balikan dan Isyaratkan Akan Menikah dengan Dito Mahendra
CLBK, Nindy Ayunda Isyaratkan Bakal Menikah dengan Dito Mahendra
Bukan Menikah, Nindy Ayunda Ternyata Rilis Single Baru
Nindy Ayunda Unggah Foto Kenakan Gaun Pengantin, Sudah Menikah Lagi?
Nindy Ayunda Diduga Punya Pacar Baru Usai Pamer Buket Bunga di Momen Valentine
Telusuri berita celebrity lainnya
