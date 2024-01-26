Nindy Ayunda Ternyata Sudah Putus dengan Dito Mahendra

JAKARTA - Nindy Ayunda memberikan bantahan soal kabar bahwa ia sudah menikah siri dengan Dito Mahendra. Pernyataan tersebut bahkan diucapkannya secara langsung saat tampil di acara Pagi Pagi Ambyar.

"Nggak pernah nikah siri," tegas Nindy Ayunda dalam tayangan tersebut.

Sementara itu, Nindy pun tampak memberikan penegasan atas hubungannya dengan Dito. Selain tidak pernah menikah siri, Nindy juga sudah tak lagi menjalin hubungan dengan tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal tersebut.

Ya, Nindy mengaku jika dirinya dan Dito sudah putus.

Nindy Ayunda dan Dito Mahendra sudah putus (Foto: Instagram/nindyayunda)





Kini, mantan istri Askara Parasady Harsono itu memilih untuk fokus pada dirinya sendiri dan juga kedua buah hatinya.

"Aku belum pernah nikah siri," lanjutnya.

"Pokoknya sendiri saja ah. Nggak ada pernikahan. Iya (sudah putus) selesai," tegasnya.

