Bukan Menikah, Nindy Ayunda Ternyata Rilis Single Baru

JAKARTA - Nindy Ayunda belum lama ini dikabarkan akan segera menikah. Pasalnya, melalui akun Instagramnya ia sempat berfoto dengan menggunakan baju pengantin, disertai dengan banyaknya ucapan selamat dari orang-orang terdekatnya.

Namun tampaknya semua orang kena prank. Sebab, foto tersebut bukan lah untuk kebutuhan ia menikah, melainkan kegiatan promosi lagu terbarunya.

"Aku persembahkan lagu ini untukmu. Terima kasih sudah menyemangatiku," tulis Nindy Ayunda di Instagram.

Nindy Ayunda kemudian membahas soal mentalnya yang hancur gara-gara fitnah yang menyebar. Namun, ibu dua anak ini menyiratkan bahwa ada sosok spesial yang justru malah tidak mau meninggalkannya.

Nindy Ayunda rilis single baru (Foto: Instagram/nindyayunda)

"Terlalu banyak fitnah yang menghancurkan mentalku. Di saat orang lain menghindariku, kamu malah takut kehilanganku dan berjanji tidak akan meninggalkanku," ujar Nindy Ayunda.