Putus dari Dito Mahendra, Nindy Ayunda Belum Ingin Cari Pacar Baru

JAKARTA - Nindy Ayunda mengakui bahwa hubungannya dengan Dito Mahendra telah berakhir. Perbedaan antara keduanya membuat pasangan kekasih ini akhirnya mantap.untuk berpisah dan tak lagi melanjutkan hubungan asmara mereka.

Selain adanya perbedaan, Nindy juga menyebut jika ia dan Dito sudah tidak lagi memiliki tujuan yang sama dalam hubungan mereka.

"Iya sudah selesai. Ada perbedaan-perbedaan gitu yang enggak sevisi misi," ujar Nindy Ayunda, dikutip dari tayangan Pagi Pagi Ambyar.

Setelah putus dari Dito, Nindy kini memilih untuk menikmati kesendiriannya. Bahkan ia mengaku belum mau untuk menjalin hubungan dengan pria manapun.

Nindy Ayunda belum ingin cari pacar baru (Foto: Instagram/nindyayunda)

"Carinya nantilah, yang mantap-mantap aja. Yang mantap hatinya, mantap agamanya," ujar Nindy.

"Aku tuh masih ada trauma sih. Jadi takut kayak gimana ya nanti," lanjutnya.

Bagi Nindy, mencari suami bukanlah perkara yang mudah untuk ia lakukan saat ini. Sebab, ia sudah memiliki dua anak, yang mau tak mau pasangannya juga harus bisa menerima buah hatinya.

Oleh karenanya, Nindy kini lebih memilih untuk fokus pada dirinya sendiri dan juga anak-anak, ketimbang harus menomor satukan asmara.