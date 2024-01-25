Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ko Apex Bakal Melabrak Mantan Dinar Candy Terkait Cicilan Mobil, Ridho Ilahi?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:07 WIB
Ko Apex Bakal Melabrak Mantan Dinar Candy Terkait Cicilan Mobil, Ridho Ilahi?
Ko Apex akan melabrak mantan kekasih Dinar Candy (Foto: Instagram/dinar_candy)
A
A
A

JAKARTA - Dinar Candy mulai terang-terangan membeberkan hubungan kedekatannya dengan Ko Apex. Bahkan baru-baru ini, keduanya terlihat tampil berdua dalam podcast milik Denise Chariesta.

Menariknya, dalam video tersebut Dinar dan Ko Apex sempat membagikan kisah terkait hubungan mereka. Bahkan terkuak jika Ko Apex sempat ingin melabrak salah satu mantan kekasih Dinar, yang diduga keras merupakan Ridho Ilahi.

Dugaan bahwa sosok yang akan dilabrak Ko Apex adalah Ridho Ilahi bermula lantaran pria asal Kalimantan itu mengatakan bahwa mantan Dinar tersebut berasal dari Padang. Sementara itu, alasan Ko Apex ingin melabrak mantan Dinar lantaran sosok tersebut memiliki cicilan mobil atas nama sang DJ. 

”Kemarin ada mantan dia yang mau aku samperin, katanya ada, kata asisten dia ada di mal, hari itu mau aku samperin. Maksud aku sih, aku ada statement yang dia katain itu masalah, dia (mantan Dinar) ada kredit mobil atas nama Dinar," ujar Ko Apex.

Dinar Candy dan Ko Apex

Ko Apex akan melabrak mantan kekasih Dinar Candy (Foto: Instagram/dinar_candy)


"Dia memang bayar terus katanya, tapi kalau bayar itu harus on time dong, tanggal 27-28 bayar. Ini bayarnya molor-molor tapi jelekkin, gua kan nggak seneng. Kalau memang dia lanang, jantan, gue mau datengin hari itu, loe bayar lah hari ini, kalau nggak mobil loe sini gue yang bayarin ke loe,” sambungnya.

Lebih lanjut, Ko Apex pun memberikan ultimatum pada mantan kekasih Dinar Candy yang disebutnya terlalu banyak berbicara. Bahkan ia mengatakan jika apa yang dilakukan mantan kekasih Dinar, sangat memalukan bagi masyarakat Padang.

”Maksud gue sih gini loh buat dia ya kalau dia dengar ini ya ‘Loe jangan banyak bacot, karena loe masih ada sangkutan kecuali loe nggak ada sangkutan lagi sama pasangan gue, ya udah loe mau bacot apa terserah gitu’. Loe orang Sumatra tapi malu-maluin Sumatera sih," bebernya.

"Apalagi orang Padang, gue temen-temen gue semua orang Padang, tapi nggak ada yang kayak gitu, itu mah mulut cewek,” tegasnya.

