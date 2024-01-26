Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ganjar-Mahfud Gandeng Seniman Jalanan untuk Wujudkan Kampanye Kreatif

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |16:22 WIB
Ganjar-Mahfud Gandeng Seniman Jalanan untuk Wujudkan Kampanye Kreatif
Ganjar Mahfud gandeng seniman jalanan (Foto: Ist)
JAKARTA - Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud kembali jadi sorotan publik karena menunjukkan kreativitas dalam berkampanye. Setelah sebelumnya Ganjar-Mahfud tuai berbagai pujian dari masyarakat usai menggunakan ilustrator dari para seniman untuk berkampanye.

Pasangan Ganjar-Mahfud pun menggunakan jasa ilustrator tidak cuma-cuma, mereka memberikan komisi kepada para ilustrator yang telah memanfaatkan anugerah berupa kreativitasnya untuk menghasilkan karya-karya yang bisa dinikmati publik. Sehingga kampanye jauh lebih kreatif bukan hanya sekadar menggunakan banner-banner yang ditempel di pinggir-pinggir jalan saya.

Ganjar-Mahfud Gandeng Seniman Jalanan untuk Wujudkan Kampanye Kreatif

Setelah illustrator, kini Ganjar-Mahfud menggandeng seniman jalanan untuk memberikan gebrakan baru dalam berkampanye. Hal ini diunggah dalam akun X @sulthanfarras_. Dirinya memperlihatkan beberapa poster kampanye dengan foto Ganjar dan Mahfud menggunakan kemeja berwarna putih. Dalam foto poster itu, Ganjar dan Mahfud saling berhadapan dan foto tersebut diambil dari angle belakang.

Terdapat sebuah tulisan yang ada di dalam poster tersebut yaitu ‘Kami titipkan Indonesia ke pundakmu’. Berawal dari poster yang hanya berisikan foto dan tulisan, kemudian para seniman jalanan menuangkan kreativitasnya untuk menghiasi poster tersebut.

“Campaigning is Expressing. Meski kerja di industri teknologi, saya pribadi kagum dengan kampanye-kampanye kreatif yang karyanya muncul dari hati, semangat, & keresahan,” tulis akun tersebut dalam keterangan foto, dikitip MNC Portal Indonesia, Jumat (26/1/2024).

Para seniman jalanan layaknya menuangkan perspektif dan harapan dari hati paling dalam kepada pasangan Ganjar-Mahfud. Pada poster tersebut berisi kata-kata yang menggambarkan visi dan misi Ganjar-Mahfud yang menghiasinya, seperti ‘Sembako untuk rakyat’, ‘Hajar koruptor’, ‘Presiden Rakyat’, dan ‘Anti politik dinasti’.

“Salute @ganjarpranowo, setelah ilustrator kini street artist dilibatkan. Semoga semakin banyak yang bersuara & bergerilya,” sambungnya.

1 2
