Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Perjalanan Karier Livingroom, Duo Kakak Beradik Peraih AMI Awards

Andrean Pulungan , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |16:30 WIB
Perjalanan Karier Livingroom, Duo Kakak Beradik Peraih AMI Awards
Perjalanan karier Livingroom. (Foto: Instagram/@livingroom 131)
A
A
A

Terinspirasi dari rapper Childish Gambino, Livingroom debut dengan genre Hip Hop dan R&B.

JAKARTA - Duo Livingroom memulai debutnya di industri musik Tanah Air dengan merilis single debut Precious, pada Januari 2022. Menariknya, grup duo kakak beradik ini menulis dan memproduksi sendiri single tersebut. 

Debut di bawah naungan Wonderland Records, grup duo ini kemudia merilis dua lagu selanjutnya, Stars (26 Agustus 2023) dan Stupid (3 Maret 2023). Sederet karya itu semakin memperkuat posisi mereka di industri musik Tanah Air.

Siapa sebenarnya Livingroom dan bagaimana mereka mulai berkarier? Berikut ulasannya untuk Anda.

Livingroom merupakan duo hip-hop dan R&B Pop yang terdiri dari dua kakak beradik, Liam Amadeo Riza dan Ingmar Anargya Riza. Tak banyak yang tahu, dua anak muda ini adalah anak dari sutradara ternama, Riri Riza.

Liam dikenal sebagai penyanyi, rapper, penulis lagu, dan produser yang terinspirasi dari rapper Amerika Serikat Childish Gambino. Sementara Ingmar alias 1NG berperan sebagai produser dan pembuat beat dalam grup duo tersebut.

Perjalanan karier Livingroom. (Foto: RCTI+)

Remaja 17 tahun itu mengaku, mulai membuat musik sejak masih berusia 10 tahun dengan menggunakan aplikasi GarageBand. Ketertarikan kakak beradik ini pada genre hip-hop, rap, dan K-Pop, menjadi dasar Livingroom dalam berkarya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179209/shakirra-fxDI_large.jpg
Shakirra Vier Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Rony Parulian dan Andi Rianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175233/keke_adiba-qvuE_large.jpg
Cerita Keke Adiba Ikut Lomba Karaoke di Jepang, Dinilai oleh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/205/3173223/samuel_cipta-2beV_large.jpg
Tak Hanya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta Punya 6 Karya Manis Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/205/3168899/faith_christabelle-AnjM_large.jpg
Faith Christabelle Rilis Single Di Luar Nalar dalam Nuansa Soul R&B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161880/raisa_ramadhani_dan_arbani_yasiz-RgNZ_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Resmi Berstatus Istri di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153207/brisia_jodie_lamaran-N95a_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement