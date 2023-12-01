Perjalanan Karier Livingroom, Duo Kakak Beradik Peraih AMI Awards

Terinspirasi dari rapper Childish Gambino, Livingroom debut dengan genre Hip Hop dan R&B.

JAKARTA - Duo Livingroom memulai debutnya di industri musik Tanah Air dengan merilis single debut Precious, pada Januari 2022. Menariknya, grup duo kakak beradik ini menulis dan memproduksi sendiri single tersebut.

Debut di bawah naungan Wonderland Records, grup duo ini kemudia merilis dua lagu selanjutnya, Stars (26 Agustus 2023) dan Stupid (3 Maret 2023). Sederet karya itu semakin memperkuat posisi mereka di industri musik Tanah Air.

Siapa sebenarnya Livingroom dan bagaimana mereka mulai berkarier? Berikut ulasannya untuk Anda.

Livingroom merupakan duo hip-hop dan R&B Pop yang terdiri dari dua kakak beradik, Liam Amadeo Riza dan Ingmar Anargya Riza. Tak banyak yang tahu, dua anak muda ini adalah anak dari sutradara ternama, Riri Riza.

Liam dikenal sebagai penyanyi, rapper, penulis lagu, dan produser yang terinspirasi dari rapper Amerika Serikat Childish Gambino. Sementara Ingmar alias 1NG berperan sebagai produser dan pembuat beat dalam grup duo tersebut.

BACA JUGA: Kiki Fatmala Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Kanker

Remaja 17 tahun itu mengaku, mulai membuat musik sejak masih berusia 10 tahun dengan menggunakan aplikasi GarageBand. Ketertarikan kakak beradik ini pada genre hip-hop, rap, dan K-Pop, menjadi dasar Livingroom dalam berkarya.