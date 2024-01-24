Ikatan Cinta Tamat, Sari Nila Apresiasi Penonton Setia

JAKARTA - Sinetron Ikatan Cinta sampai pada akhir cerita. Satu persatu pemainnya pun menyampaikan salam perpisahan jelang penayangan episode terakhir pada Rabu (24/1/2024).

Sari Nila pun tak ingin ketinggalan untuk menuliskan salam perpisahan sekaligus mengenang momen tiga tahun kebersamaan dengan keluarga Ikatan Cinta.

Pemeran Rosa Al Fahri ini merasa bangga menjadi bagian dari keluarga Ikatan Cinta dengan berproses bersama hingga menjadi sinetron fenomenal dengan segala pencapaiannya.

Terlalu banyak momen yang dilewati terlebih Sari Nila sendiri sudah terlibat dalam sinetron ini sejak awal penayangannya di masa pandemi. Dikenal sebagai sosok Mama Rosa, ibu dari Aldebaran yang kuat, bijaksana, tutur kata yang lembut dan meneduhkan.

Sosok ibu hebat yang membesarkan anak-anaknya seorang diri setelah sang suami pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Satu lagi, sosok mertua penyayang yang memberikan kasih sayang tulus menantunya, Andin yang selama ini kehilangan figur seorang ibu dalam hidupnya.

