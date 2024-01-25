April Jasmine Mantap Dinikahi Ustaz Solmed Usai Ta'aruf 2 Minggu, Kini Punya 3 Anak

JAKARTA - Pasangan April Jasmine dan Ustaz Solmed menceritakan pengalaman mereka saat pertama kali bertemu di salah satu judul sinetron. Dalam kanal YouTube Maia Al El Dul TV, April menceritakan hubungan keduanya yang terjalin cukup singkat sebelum akhirnya melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Rupanya, April sempat diajak ta'aruf oleh ustaz Solmed. Namun, ia mengaku sempat meragukan ajakan tersebut.

“Aku sempat bilang ‘maaf ya ustaz, kalau saya gak suka sama ustaz saya gak cinta sama ustaz dan ta’aruf ini batal, ustaz jangan marah sama saya ya’,” ungkap April dalam kanal YouTube, Maia Al El Dul TV.

Tak gentar, ustaz Solmed pun tetap optimis untuk mendapatkan hati April Jasmine. Benar saja, benih-benih cinta pun mulai tumbuh dihati April.

April Jasmine mantap dinikahi Ustaz Solmed usai ta'aruf 2 minggu





Ibu tiga anak ini mengaku mulai memiliki perasaan pada pendakwah ini lantaran sosoknya yang baik dan mau membimbingnya. Tak disangka, ta'aruf mereka hanya berjalan dua minggu kemudian dilanjutkan dengan proses lamaran dan pernikahan.

“Dua minggu kita ta'aruf itu, terus ustaz langsung bilang ‘April, kalau saya ngelamar kamu, kamu mau gak?’ Terus aku udah mulai suka,” kata April.

Tak lama, April Jasmine dan ustaz Solmed pun mantap menikah usai menjalani hubungan asmara yang singkat.

“Tiga minggu setelah lamaran itu kita langsung nikah, jadi dua bulan banget perkenalannya,” papar April.