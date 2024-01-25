Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

April Jasmine Mantap Dinikahi Ustaz Solmed Usai Ta'aruf 2 Minggu, Kini Punya 3 Anak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |03:30 WIB
April Jasmine Mantap Dinikahi Ustaz Solmed Usai Ta'aruf 2 Minggu, Kini Punya 3 Anak
April Jasmine mantap dinikahi Ustaz Solmed usai ta'aruf 2 minggu (Foto: Instagram/apriljasmine85)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan April Jasmine dan Ustaz Solmed menceritakan pengalaman mereka saat pertama kali bertemu di salah satu judul sinetron. Dalam kanal YouTube Maia Al El Dul TV, April menceritakan hubungan keduanya yang terjalin cukup singkat sebelum akhirnya melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Rupanya, April sempat diajak ta'aruf oleh ustaz Solmed. Namun, ia mengaku sempat meragukan ajakan tersebut.

“Aku sempat bilang ‘maaf ya ustaz, kalau saya gak suka sama ustaz saya gak cinta sama ustaz dan ta’aruf ini batal, ustaz jangan marah sama saya ya’,” ungkap April dalam kanal YouTube, Maia Al El Dul TV.

Tak gentar, ustaz Solmed pun tetap optimis untuk mendapatkan hati April Jasmine. Benar saja, benih-benih cinta pun mulai tumbuh dihati April.

April Jasmine dan Ustaz Solmed

April Jasmine mantap dinikahi Ustaz Solmed usai ta'aruf 2 minggu (Foto: Instagram/apriljasmine85)


Ibu tiga anak ini mengaku mulai memiliki perasaan pada pendakwah ini lantaran sosoknya yang baik dan mau membimbingnya. Tak disangka, ta'aruf mereka hanya berjalan dua minggu kemudian dilanjutkan dengan proses lamaran dan pernikahan.

“Dua minggu kita ta'aruf itu, terus ustaz langsung bilang ‘April, kalau saya ngelamar kamu, kamu mau gak?’ Terus aku udah mulai suka,” kata April.

Tak lama, April Jasmine dan ustaz Solmed pun mantap menikah usai menjalani hubungan asmara yang singkat.

“Tiga minggu setelah lamaran itu kita langsung nikah, jadi dua bulan banget perkenalannya,” papar April.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3144889/ustadz_solmed-fzH2_large.jpg
Takut, Ustadz Solmed Belum Pernah Sembelih Hewan Kurban Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/33/2963033/mengulik-besaran-nafkah-ustadz-solmed-untuk-april-jasmine-BqPKTlVv4j.jpg
Mengulik Besaran Nafkah Ustadz Solmed untuk April Jasmine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/33/2962194/dipantau-akun-ditjen-pajak-ustadz-solmed-tak-gentar-GjGho3s5mO.jpg
Dipantau Akun Ditjen Pajak, Ustadz Solmed Tak Gentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/33/2959358/sebelum-kaya-raya-ustadz-solmed-pernah-nyaris-bangkrut-Si2Mod7CwQ.jpg
Sebelum Kaya Raya, Ustadz Solmed Pernah Nyaris Bangkrut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/33/2951902/honor-dakwah-ustadz-solmed-jadi-sorotan-usai-pamer-rumah-mewah-di-bogor-bs3Dyz0nLM.jpg
Honor Dakwah Ustadz Solmed Jadi Sorotan usai Pamer Rumah Mewah di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/33/2951349/ustadz-solmed-pamer-rumah-mewah-baru-netizen-pendakwah-komersil-MKPqgicfaY.jpg
Ustadz Solmed Pamer Rumah Mewah Baru, Netizen: Pendakwah Komersil
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement