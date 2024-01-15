Biodata dan Agama April Jasmine, Istri Ustadz Solmed yang Doyan Pamer Harta

JAKARTA - Biodata dan agama April Jasmine menjadi sorotan ketika sang suami, Ustadz Solmed memamerkan penampakan rumah baru mereka seluas 5.000 meter persegi yang terletak di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Kabarnya, untuk membangun rumah bergaya Timur Tengah tersebut, Ustadz Solmed dan April harus menggelontorkan dana miliaran rupiah. Cukup dapat dimengerti, mengingat rumah itu memiliki sederet fasilitas ciamik.

Kali ini, Okezone akan mengulik biodata dan agama April Jasmine, mantan aktris yang tak kalah kontroversial dibandingkan suaminya.

April Jasmine lahir di Jakarta, 38 tahun silam. Dia merupakan anak kesepuluh dari pasangan Oman Marzuki dan Amanah. Dia terjun ke dunia hiburan Tanah Air dengan bermain dalam sinetron Bidadari 2.

Namun aktingnya mulai dilirik publik ketika membintangi sinetron Pesantren & Rock n' Roll, pada Februari 2011. Sinetron itu menjadi proyek akting terakhirnya karena setelah menikah dia memutuskan vakum dari dunia hiburan.

Setelah menikah dengan Sholeh Mahmoed Nasution (Ustadz Solmed), April memilih menjalankan bisnis bersama sang suami. Mereka diketahui memiliki bisnis penginapan dan butik yang menyediakan berbagai pakaian muslim.

Setelah 13 tahun menikah, April Jasmine telah melahirkan tiga anak. Sultan Mahmoed Qusyairi merupakan anak pertamanya yang lahir pada 22 Juli 2013. Sementar si kembar, Aqil Mahmoed Sibawaih dan Mahier Mahmoed Syairoziy, lahir pada 4 Mei 2018.