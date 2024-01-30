Mengulik Besaran Nafkah Ustadz Solmed untuk April Jasmine

JAKARTA - Rumah tangga Ustadz Solmed dan April Jasmine tengah menjadi sorotan netizen. Hal ini bermula ketika Ustadz Solmed dan April memamerkan rumah mewahnya. Keuangan pasangan tersebut sontak menjadi omongan netizen.

Terbaru, uang nafkah April Jasmine juga menjadi perbincangan. Dalam potongan video yang beredar, April secara terang-terangan tak menerima uang bulanan melainkan tahunan.

"Uang belanja bulanan itu udah biasa. Kalau bisa dirapel aja uang belanjanya sampai satu tahun, biar istrinya happy," tutur April Jasmine dalam video yang viral di media sosial.

Ramzi yang mendengar ucapan April lantas kaget. "Agak ngeri ya materi ceramahnya," kata Ramzi.

April beralasan nafkah kepada istri adalah hal mutlak. membahagiakan Istri juga menjadi ladang pahala untuk suami.

"Kan ngeri kalau misalnya suaminya sibuk kerja banget, tahu-tahu pas pulang, istrinya saking lapernya udah jadi jenazah. Gimana coba," lanjut April.

"Penuhi kebutuhan istri. Apalagi zaman now ya, istri itu butuh banget sama yang namanya serum, bb cushion, blush on, masker anti aging, laser," kata April Jasmine.