Dipantau Akun Ditjen Pajak, Ustadz Solmed Tak Gentar

JAKARTA - Ustadz Solmed dan sang istri, April Jasmine tengah menjadi sorotan lantaran dianggap kerap pamer harta kekayaan, termasuk rumah mewah dan koleksi mobil. Kini, mereka kembali menjadi perbincangan hangat lantaran bersinggungan dengan Ditjen Pajak RI.

Salah satu unggahan April Jasmine di akun TikTok pribadinya @april.jasmine pun dipantau oleh Ditjen Pajak RI. Di video tersebut, Ustaz Solmed dan sang istri mengajak netizen ikut bisnis bersama dengan slogan 'kaya kaya kaya'.

"Memantau orang kaya," bunyi komentar akun @ditjenpajakri.