HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dipantau Akun Ditjen Pajak, Ustadz Solmed Tak Gentar

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |13:14 WIB
Dipantau Akun Ditjen Pajak, Ustadz Solmed Tak Gentar
Ustadz Solmed tak gentar dipantau Ditjen Pajak (Foto: IG Ustadz Solmed)
A
A
A

JAKARTA - Ustadz Solmed dan sang istri, April Jasmine tengah menjadi sorotan lantaran dianggap kerap pamer harta kekayaan, termasuk rumah mewah dan koleksi mobil. Kini, mereka kembali menjadi perbincangan hangat lantaran bersinggungan dengan Ditjen Pajak RI.

Salah satu unggahan April Jasmine di akun TikTok pribadinya @april.jasmine pun dipantau oleh Ditjen Pajak RI. Di video tersebut, Ustaz Solmed dan sang istri mengajak netizen ikut bisnis bersama dengan slogan 'kaya kaya kaya'.

Dipantau Akun Ditjen Pajak, Ustadz Solmed Tak Gentar

"Memantau orang kaya," bunyi komentar akun @ditjenpajakri.

